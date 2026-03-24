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शेयर मार्केट में आज जोरदार उछाल के ये हैं 4 कारण, निवेशकों को ₹5 लाख करोड़ का फायदा

Mar 24, 2026 11:32 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Share Market Today: शुरुआती कारोबार में ही बीएसई सेंसेक्स 1,500 अंकों से अधिक चढ़कर 74,200 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 करीब 400 अंक उछलकर 22,900 के स्तर तक पहुंच गया। इस तेजी के चलते कुछ ही मिनटों में निवेशकों की संपत्ति करीब ₹5 लाख करोड़ बढ़ गई।

शेयर मार्केट में आज जोरदार उछाल के ये हैं 4 कारण, निवेशकों को ₹5 लाख करोड़ का फायदा

भारतीय शेयर मार्केट में मंगलवार, 24 मार्च को शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही बीएसई सेंसेक्स 1,500 अंकों से अधिक चढ़कर 74,200 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 करीब 400 अंक उछलकर 22,900 के स्तर तक पहुंच गया। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी 2% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। इस तेजी के चलते कुछ ही मिनटों में निवेशकों की संपत्ति करीब ₹5 लाख करोड़ बढ़ गई और बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 415 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 420 लाख करोड़ रुपये हो गया।

  1. ट्रंप के बयान से बाजार को राहत

शेयर बाजार में तेजी का सबसे बड़ा कारण अमेरिका-ईरान तनाव में नरमी के संकेत हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और मध्य पूर्व में संघर्ष खत्म करने को लेकर सकारात्मक प्रगति हो रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 9 अप्रैल तक युद्ध खत्म होने की संभावना जताई गई है। इस नरम रुख ने वैश्विक निवेशकों की चिंता कम कर दी और बाजार में सकारात्मक माहौल बना।

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2. ग्लोबल मार्केट से मिला सपोर्ट

भारतीय बाजार को एशियाई और अमेरिकी बाजारों से भी मजबूत संकेत मिले। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के बाजारों में 2% तक की तेजी देखी गई, जबकि अमेरिकी बाजार भी पिछली रात बढ़त के साथ बंद हुए थे। अमेरिका द्वारा ईरान पर संभावित हमलों को टालने के फैसले ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।

3. शॉर्ट कवरिंग से बढ़ी तेजी

मार्च F&O एक्सपायरी के चलते बाजार में शॉर्ट कवरिंग भी तेजी का एक बड़ा कारण रही। निफ्टी ने 22,500 के मजबूत सपोर्ट से उछाल लिया, जिससे ट्रेडर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर की और खरीदारी बढ़ी। विशेषज्ञों के अनुसार, 2,500–22,400 का स्तर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और इस स्तर पर गिरावट आने पर खरीदारी देखने को मिल सकती है।

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4. रुपये में मजबूती से मिला सपोर्ट

भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है और 34 पैसे की बढ़त के साथ 93.63 पर खुला। रुपये की मजबूती से विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली में कमी आने की उम्मीद है, जो बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रुपया स्थिर रहता है, तो विदेशी निवेशकों का रुख फिर से भारतीय बाजार की ओर हो सकता है।

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आगे क्या रहेगा रुख?

विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल बाजार में “राहत रैली” देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी सतर्कता जरूरी है। जब तक बाजार प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर टिक नहीं जाता, तब तक उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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