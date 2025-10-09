जिंदल ग्रुप के 4 शेयरों पर टूट पड़े निवेशक, 20% तक उछल गए दाम

Jindal Group Stocks: जिंदल फोटो लिमिटेड 1386.70 रुपये, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड 1086.05 रुपये , जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड 628 रुपये और जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड में 39.04 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

Jindal Group Stocks: जिंदल ग्रुप के शेयरों में आज तूफानी तेजी है। जिंदल ग्रुप के चार शेयरों, जिंदल फोटो लिमिटेड, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, और जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड में 9 अक्टूबर 2025 को भारी मात्रा में ट्रेडिंग के साथ 10% से 20% तक तेजी आई। जिंदल फोटो लिमिटेड 1386.70 रुपये, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड 1086.05 रुपये , जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड 628 रुपये और जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड में 39.04 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

जिंदल फोटो लिमिटेड जिंदल फोटो के शेयर 20% की ऊपरी सीमा में बंद हुए, जो लगातार पांचवें सत्र की बढ़त है। यह मई के बाद सबसे लंबी लगातार बढ़त का दौर है। आज करीब 80,000 शेयर ट्रेड हुए, जो इसके पिछले 20 दिनों के औसत 2,500 से बहुत अधिक है। इस साल अब तक शेयर 53% बढ़ चुका है और पिछले वर्षों में भी निरंतर सकारात्मक रिटर्न दे रहा है।

जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इस शेयर में आज 15% से अधिक की तेजी आई और यह लगातार दूसरे दिन बढ़त में है। बुधवार को 3.5% की बढ़त हुई थी, जिससे चार दिन की गिरावट खत्म हुई। आज लगभग 5 लाख शेयर ट्रेड हुए, जो पिछले 20 दिनों के औसत 3,000 से बहुत ऊपर है। इस साल यह शेयर अब तक सकारात्मक रिटर्न दे रहा है।

जिंदल पॉली फिल्म्स यह शेयर तीन दिन की गिरावट के बाद 15.5% बढ़ा। पिछले 12 दिनों में इसने केवल दो बार ही बढ़त दिखाई थी। आज 33 लाख से अधिक शेयर ट्रेड हुए, जो औसत 29,000 से काफी ज्यादा है। हालांकि, इस साल यह शेयर अब तक 33% नीचे है और पिछले चार सालों में तीन बार नकारात्मक रिटर्न दे चुका है।

जिंदल वर्ल्डवाइड तीन दिनों की गिरावट से उबरते हुए शेयर में आज 14.5% की तेजी आई। पिछले 12 सत्रों में इस शेयर ने केवल दो बार कमी देखी थी। आज 1.9 करोड़ से ज्यादा शेयर ट्रेड हुए, जो 20 दिनों के औसत चार लाख से बहुत अधिक हैं। फिर भी, इस साल यह शेयर 51% नीचे है।