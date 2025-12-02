Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़4 disappointing news items from pmi to the health of the rupee everything is in a bad state
मायूस करने वाली 4 खबरें, PMI से लेकर रुपये की सेहत तक सभी नासाज

मायूस करने वाली 4 खबरें, PMI से लेकर रुपये की सेहत तक सभी नासाज

संक्षेप:

पीएमआई से लेकर रुपये की सेहत तक के लिए आज 4 मायूस करने वाली खबरें हैं। पीएमआई 56.6 पर आ गया। यह 9 महीने का निचला स्तर है। औद्योगिक उत्पादन भी 13 महीनों के निचले स्तर पर आ गया। रुपया रसातल में जा रहा है और इस बार जीएसटी कलेक्शन में मामूली बढ़त दर्ज की गई।

Tue, 2 Dec 2025 06:03 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पीएमआई से लेकर रुपये की सेहत तक के लिए आज 4 मायूस करने वाली खबरें हैं। एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अक्टूबर के 59.2 से नवंबर में 56.6 पर आ गया। यह 9 महीने का निचला स्तर है। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि भी सुस्त पड़कर 13 महीनों के निचले स्तर पर है। रुपया रसातल में जा रहा है और इस बार जीएसटी कलेक्शन में मामूली बढ़त दर्ज की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
  1. पीएमआई नौ माह के निचले स्तर पर

भारत की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां नवंबर में नौ महीने के निचले स्तर पर आ गईं। चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों की खबरों के बीच बिक्री एवं उत्पादन में धीमी वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। पीएमआई आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि अमेरिकी शुल्क के कारण विनिर्माण विस्तार धीमा हुआ है।

सोमवार को जारी मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अक्टूबर के 59.2 से नवंबर में 56.6 पर आ गया। यह फरवरी के बाद से परिचालन स्थितियों में सबसे धीमी गति का संकेत देता है।

खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर का अंक विस्तार जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन दर्शाता है।

इसमें कहा गया कि कंपनियों ने हालांकि सुझाव दिया कि अंतरराष्ट्रीय बिक्री का रुझान अनुकूल बना हुआ है जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया में ग्राहकों को अधिक बिक्री को दर्शाता है। दूसरी ओर समग्र वृद्धि की गति में मामूली गिरावट आई है।

नये निर्यात ऑर्डर औसतन एक वर्ष से अधिक समय में सबसे कम गति से बढ़े हैं। कीमतों के मोर्चे पर नवंबर में मुद्रास्फीति की दर में कमी आई, जबकि कच्चे माल की लागत एवं बिक्री शुल्क क्रमशः नौ और आठ महीनों में सबसे धीमी गति से बढ़े।

रोजगार के मोर्चे पर, भारत में विनिर्माताओं ने नए ऑर्डर वृद्धि में मंदी के अनुरूप अपनी भर्ती एवं क्रय गतिविधियों को समायोजित किया।

2. रुपये ने ऑल टाइम लो लेवल को छुआ

घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी से रुपया सोमवार को कारोबार में 34 पैसे टूटकर 89.79 (अस्थायी) प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर में मजबूती और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण भी भारतीय मुद्रा पर दबाव पड़ा। इसके अलावा आयातकों की ओर से डॉलर की भारी मांग स्थानीय मुद्रा पर लगातार दबाव बना रही है। रुपये में लगातार कमजोरी मुख्य रूप से बढ़ते व्यापार घाटे, भारत-अमेरिकी व्यापार सौदे में देरी और केन्द्रीय बैंक के सीमित दखल की वजह से है।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.45 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद यह अंतर-दिवसीय कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.79 (अस्थायी) के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 34 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.45 पर बंद हुआ था। रुपया 21 नवंबर को 98 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.66 के अपने सर्वकालिक निम्न स्तर पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.50 पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63.60 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

रुपया आठ पैसे टूटकर 89.53 प्रति डॉलर पर: अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया आठ पैसे टूटकर 89.53 (अस्थायी) पर बंद हुआ। यह पिछले बंद भाव से आठ पैसे की गिरावट है। जानकारों ने कहा, 'आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपये पर दबाव बना रह सकता है, क्योंकि डॉलर की मांग और आपूर्ति के बीच अंदरूनी असंतुलन बना रह सकता है।' निकट अवधि में, डॉलर-रुपया हाजिर भाव को 89.95 के स्तर पर प्रतिरोध और 89.30 के स्तर पर समर्थन मिल सकता है।

3. औद्योगिक उत्पादन 13 माह के निचले स्तर पर

अक्टूबर महीने में विनिर्माण, खनन एवं बिजली क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि सुस्त पड़कर 13 महीनों के निचले स्तर 0.4 प्रतिशत पर आ गई। सोमवार को आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि दर सालाना आधार पर घटी है। एक साल पहले की समान अवधि में औद्योगिक उत्पादन 3.7 प्रतिशत बढ़ा था। आईआईपी का पिछला निचला स्तर सितंबर, 2024 में दर्ज किया गया था जब यह स्थिर रहा था।

इसके साथ ही एनएसओ ने सितंबर, 2025 के आंकड़ों को संशोधित करते हुए वृद्धि दर को चार प्रतिशत से बढ़ाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 1.8 प्रतिशत पर आ गई, जबकि साल भर पहले यह 4.4 प्रतिशत रही थी।

खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्र में गिरावट दर्ज: आलोच्य महीने में खनन क्षेत्र के उत्पादन में 1.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 0.9 प्रतिशत बढ़ा था। इस दौरान बिजली उत्पादन में भी 6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि पिछले साल यह दो प्रतिशत बढ़ा था। इसके साथ वित्त वर्ष 2025-26 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) में देश के औद्योगिक उत्पादन में कुल 2.7 प्रतिशत प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह चार प्रतिशत थी।

4. जीएसटी कलेक्श नवंबर माह में मात्र 0.7% बढ़ा

जीएसटी कलेक्शन नवंबर में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 1.70 लाख करोड़ रुपये रहा है। नवंबर महीने में जीएसटी की दरों में कटौती का सकारात्मक असर देखने को मिला है। नवंबर 2024 में यह संग्रह 1.69 लाख करोड़ रुपये था।

इस साल के बीते कुछ महीनों को देखें तो बीते अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी की दर घट रही है। इस साल सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी की दर पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 9.1% रही थी। यह अक्टूबर महीने में 4.6% हो गई। वहीं, यह नवंबर महीने में घट कर 0.7% रह गई।

जीएसटी दर में कटौती के बाद नवंबर महीने में कलेक्शन भले ही साल-दर-साल के हिसाब से बढ़ा है लेकिन, बीते महीनों की तुलना में इसमें गिरावट आई है। अक्टूबर में कुल जीएसटी कलेक्शन सितंबर के 1.89 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया था। वहीं, मई 2025 में संग्रह ने दो लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। इस महीने बीतों महीनों की तुलना में यह आंकड़ा कम हुआ है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।