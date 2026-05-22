हर शेयर पर 506 रुपये का बंपर डिविडेंड दे रही यह कंपनी, तीन गुना बढ़ा है मुनाफा
3एम इंडिया अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर 506 रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी हर शेयर पर 346 रुपये का स्पेशल डिविडेंड और 160 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 17 जुलाई है।
3एम इंडिया लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। 3एम इंडिया अपने निवेशकों को बंपर डिविडेंड बांटेगी। 3एम इंडिया के बोर्ड ने हर शेयर पर टोटल 506 रुपये का डिविडेंड मंजूर किया है। यह डिविडेंड वित्त वर्ष 2026 के लिए है। कंपनी हर शेयर पर 346 रुपये का स्पेशल डिविडेंड और 160 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। यानी, शेयरधारकों को हर शेयर पर 506 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 17 जुलाई 2026 फिक्स की है।
तीन गुना बढ़ा है 3एम इंडिया का मुनाफा
3एम इंडिया लिमिटेड का मुनाफा वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में तीन गुना बढ़ गया है। कंपनी को चौथी तिमाही में 215 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 71.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। 3एम इंडिया लिमिटेड को 31 मार्च 2026 को खत्म चौथी तिमाही में 40 करोड़ रुपये का वन-टाइम गेन हुआ है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 3एम इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू सालाना आधार पर 17 पर्सेंट बढ़कर 1399.2 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, इबिट्डा 13.7 पर्सेंट बढ़कर 258 करोड़ रुपये जा पहुंचा है।
3% से ज्यादा उछल गए कंपनी के शेयर
3एम इंडिया लिमिटेड (3M India) के शेयर शुक्रवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 33,232.95 रुपये पर बंद हुए। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयरों ने 34,440 रुपये के स्तर को भी छुआ। पिछले पांच दिन में 3एम इंडिया के शेयरों में 9 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 38,300 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 28,300 रुपये है।
2771% चढ़ गए हैं 3एम इंडिया के शेयर
3एम इंडिया लिमिटेड (3M India Limited) के शेयरों में पिछले 20 साल में 2771 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी आई है। 3एम इंडिया के शेयर 26 मई 2006 को 1157.45 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 22 मई 2026 को 33,232.95 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 10 साल में कंपनी के शेयरों में 161 पर्सेंट का उछाल आया है। अगर पिछले पांच साल की बात करें तो 3एम इंडिया के शेयरों में 27 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 10 पर्सेंट उछले हैं। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 पर्सेंट है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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