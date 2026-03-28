31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स ने निपटा लें यह 3 जरूरी काम, नहीं तो देनी पड़ेगी पेनाल्टी
31 March 2026 tax Deadline: 31 मार्च की तारीख अब नजदीक है। ऐसे में टैक्स से जुड़े कई नियमों की यह डेडलाइन है। अगर आप भी किसी पेनाल्टी से बचना चाहते हैं 31 मार्च या फिर उससे पहले यह काम निपटा लें। आइए जानते हैं एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ..
31 March 2026 tax Deadline: 31 मार्च की तारीख अब नजदीक है। ऐसे में टैक्स से जुड़े कई नियमों की यह डेडलाइन है। अगर आप भी किसी पेनाल्टी से बचना चाहते हैं 31 मार्च या फिर उससे पहले यह काम निपटा लें। आइए जानते हैं एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ..
1-अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated Tax Return)
इनकम टैक्स के सेक्शन 139(8A) में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का जिक्र है। इस नियम के अनुसार टैक्सपेयर्स अपनी पुरानी किसी गलती, पहले की अघोषित आय की जानकारी दे सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका देता है।
टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2021-22 का अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं। अगर टैक्सपेयर्स ऐसा नहीं करते हैं और कोई गलती पकड़ी जाती है तब की स्थिति में उनपर अधिक पेनाल्टी लगाई जा सकती है। और उन्हें कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है।
2- फॉरेन टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 67)
यह नियम टैक्सपेयर्स को उस आय पर राहत देता है जिसपर उन्होंने विदेशों में पहले ही टैक्स दे दिया है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 67) के जरिए दोहरे टैक्स से बचा जा सकता है। इसके लिए टैक्सपेयर्स को फॉर्म 67 के साथ-साथ विदेशी आय और उसपर भुगतान किए गए टैक्स का सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। यह नियम ऐसे लोगों के लिए जो विदेशों में रहकर नौकरी कर रहे हैं। या फिर विदेशी की सोर्स से आय कमा रहे हैं।
फॉर्म 67 भरने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई है।
3- एडवांस टैक्स
आप 31 मार्च की तारीख तक यह सुनिश्चित कर लें कि आपके एडवांस टैक्स का भुगतान हो गया हो। यह ऐसे लोगों के लिए जरूरी है जो F&O, फ्रीलांसिग, किराये के मकान, कैपटिल गेन्स और ब्याज से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग अपनी देनदारी कम करने के लिए 31 मार्च 2026 तक एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बता दें, देरी से भुगतान करने की स्थिति में 234B और 234C के तहत बकाया राशि पर हर महीने 1 प्रतिशत ब्याज लगता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।