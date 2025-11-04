3 गुना सस्ती कॉफी बेचने वाली लक्किन के आगे स्टारबक्स ने घुटने टेके, 60% हिस्सा बेचा

संक्षेप: प्रसिद्ध कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने अपने चीन के बिजनेस में 60% हिस्सा (मेजॉरिटी स्टेक) एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी 'बोयू कैपिटल' को 4 अरब डॉलर में बेचने का समझौता किया है। स्टारबक्स अब भी 40% हिस्से की मालिक बनी रहेगी और अपने ब्रांड के इस्तेमाल का अधिकार भी जॉइंट वेंचर को देगी।

प्रसिद्ध कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने अपने चीन के बिजनेस में 60% हिस्सा (मेजॉरिटी स्टेक) एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी 'बोयू कैपिटल' को 4 अरब डॉलर में बेचने का समझौता किया है। स्टारबक्स अब भी 40% हिस्से की मालिक बनी रहेगी और अपने ब्रांड के इस्तेमाल का अधिकार भी जॉइंट वेंचर को देगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले से वाकिफ लोगों के अनुसार, निजी इक्विटी फर्म बोयू कैपिटल, स्टारबक्स कॉर्पोरेशन के चीनी कारोबार में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए लगभग 1.4 अरब डॉलर के ऋण के लिए बैंकों से बातचीत कर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबकि निजी मामलों पर चर्चा करते हुए, नाम न बताने की शर्त पर, सूत्रों ने बताया कि बोयू कैपिटल के वित्तपोषण का नेतृत्व संभवतः चीनी बैंक करेंगे। उन्होंने बताया कि यह सौदा युआन-मूल्यवर्गीय ऑनशोर डेब्ट के रूप में हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बातचीत अभी भी चल रही है और इसमें बदलाव हो सकता है।

चीन में स्टारबक्स का सफर स्टारबक्स ने चीन में पहली दुकान साल 1999 में बीजिंग में खोली थी और अब तक वहाँ लगभग 8,000 से भी अधि दुकानें हैं। यह सौदा कंपनी को चीन में आगे बढ़ने के लिए एक सही पार्टनर ढूंढने की कोशिश का नतीजा है।

स्थानीय प्रतिस्पर्धा से मुश्किलें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारबक्स को चीन में दूसरे पश्चिमी कंपनियों की तरह ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बढ़ते राष्ट्रवाद और महंगे विदेशी ब्रांड्स से दूरी की वजह से कंपनी का बाजार में हिस्सा स्थानीय प्रतिस्पर्धियों के हाथों में जा रहा था।

स्टारबक्स से तीन गुना सस्ती कॉफी चीन की कंपनी 'लक्किन कॉफी' ने स्टारबक्स से तीन गुना सस्ती कॉफी बेचकर दो साल पहले ही उसे पीछे छोड़ दिया था और देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन बन गई थी। कोविड-19 महामारी और मंदी के बाद से ग्राहकों के लिए महंगी कॉफी खरीदना भी मुश्किल हो गया है।

भविष्य की योजनाएं स्टारबक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि वे चीन में अपनी दुकानों की संख्या 8,000 से बढ़ाकर 20,000+ करने का लक्ष्य देख रहे हैं। पिछले साल से बिक्री में गिरावट के बाद पिछली तिमाही में बिक्री में 2% की बढ़ोतरी भी देखी गई है।