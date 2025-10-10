3 एक्सपर्ट्स के सुझाए इन 8 इंट्राडे स्टॉक्स की आज खरीदारी में है समझदारी

Intraday Stock to Buy: इटर्नल लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, पतंजलि फूड्स लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड, मार्कसंस फार्मा लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और आईनॉक्स विंड लिमिटेड।

Fri, 10 Oct 2025 07:29 AM

Intraday Stock to Buy: आज खरीदने के लिए स्टॉक के बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगड़िया, आनंद राठी में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर शिजू कुथुपालक्कल ने 8 इंट्राडे स्टॉक की सिफारिश की है। इनमें इटर्नल लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, पतंजलि फूड्स लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड, मार्कसंस फार्मा लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और आईनॉक्स विंड लिमिटेड शामिल हैं।

सुमित बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग) के टिप्स इटर्नल खरीद कीमत: ₹345.5

टार्गेट प्राइस: ₹370

स्टॉप लॉस: ₹333

क्यों खरीदें: शेयर ने अपना अब तक का उच्चतम स्तर बनाया है और साप्ताहिक चार्ट पर एक 'राउंडिंग बॉटम पैटर्न' को तोड़ा है, जो तेजी (बुलिश) के रुझान को दर्शाता है।

जेएसडब्ल्यू स्टील खरीद कीमत: ₹1,175

टार्गेट प्राइस: ₹1,260

स्टॉप लॉस: ₹1,133

क्यों खरीदें: शेयर लंबी अवधि के तेजी के रुझान में है और इसने ₹1,178.8 का नया रिकॉर्ड उच्चस्तर बनाया है, जो खरीदारी के मजबूत दबाव को दर्शाता है।

गणेश डोंगरे (आनंद राठी) के सुझाव कोफोर्ज खरीद कीमत: ₹1,720

टार्गेट प्राइस: ₹1,800

स्टॉप लॉस: ₹1,675

क्यों खरीदें: शेयर ने ₹1,675 के मजबूत सपोर्ट से पलटाव किया है और मोमेंटम को फिर से हासिल करते हुए टार्गेट प्राइस की ओर बढ़ने की संभावना दिख रही है।

पतंजलि फूड्स खरीद कीमत: ₹595

टार्गेट प्राइस: ₹620

स्टॉप लॉस: ₹580

क्यों खरीदें: शेयर ₹580 के सपोर्ट लेवल पर मजबूत है और तकनीकी सेटअप ₹620 के स्तर तक पहुंचने की संभावना दिखाता है।

डीएलएफ खरीद कीमत: ₹729

टार्गेट प्राइस: ₹759

स्टॉप लॉस: ₹709

क्यों खरीदें: शेयर ने ₹709 के सपोर्ट से पलटाव किया है और तेजी के संकेत दिखा रहा है, जिससे छोटी अवधि में टार्गेट प्राइस तक पहुंचने की उम्मीद है।

शिजू कूथुप्पलक्कल (प्रभुदास लीलाधर) के सुझाव मार्कसंस फार्मा खरीद कीमत: ₹169.45

टार्गेट प्राइस: ₹182

स्टॉप लॉस: ₹166

क्यों खरीदें: शेयर ने ₹162 के स्तर का सपोर्ट पाकर संभावित पलटाव के संकेत दिए हैं। RSI संकेतक ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आया है और वॉल्यूम बढ़ा है।

सीजी पावर खरीद कीमत: ₹761

टार्गेट प्राइस: ₹800

स्टॉप लॉस: ₹743

क्यों खरीदें: शेयर ने ₹735 के सपोर्ट जोन पर मजबूती दिखाई है और डेली चार्ट पर बुलिश कैंडल बनाई है। RSI में सुधार देखा गया है।

आईनॉक्स विंड खरीद कीमत: ₹146.99

टार्गेट प्राइस: ₹156

स्टॉप लॉस: ₹144

क्यों खरीदें: शेयर ने ₹137 के स्तर पर सपोर्ट लेने के बाद मजबूत बुलिश कैंडल बनाई है। RSI में सकारात्मक बदलाव आया है और वॉल्यूम भी बढ़ा है।