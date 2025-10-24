आज खरीदने के लिए 3 एक्सपर्ट्स के चुनिंदा 8 तेजी वाले इंट्राडे स्टॉक्स

संक्षेप: Intraday Stocks to Buy: एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको), यूपीएल लिमिटेड, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड।

Intraday Stocks to Buy: आज खरीदने के लिए स्टॉक के बारे में शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया, आनंद राठी में टेक्निकल रिसर्च के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक शिजू कुथुपालक्कल ने इन 8 इंट्राडे स्टॉक की सिफारिश की है। इनमें एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको), यूपीएल लिमिटेड, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं।

MTAR Technologies लिमिटेड सुमीत बगड़िया ने MTAR Technologies को 2,291 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी गई है और यह करीब 7% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसका टारगेट 2,470 रुपये है और स्टॉपलॉस 2,215 रुपये रखा गया है। टेक्निकल रूप से यह स्टॉक मजबूत स्थिति में है और अगर यह 2,250 से 2,240 रुपये के बीच कुछ गिरावट दिखाए तो उसे खरीदने का अच्छा मौका माना जाए।

एलॉयड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड सुमीत बगड़िया ने Allied Blenders को 625 रुपये के भाव पर खरीदने की सलाह दी है, इसका स्टॉपलॉस 605 रुपये है और टारगेट 670 रुपये। स्टॉक हाल ही में अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है और बढ़ती मात्रा ने इसके प्रति अच्छी खरीदारी की भावना दिखायी है।

टाटा एलेक्सी लिमिटेड गणेश डोंगरे ने Tata Elxsi को 5,485 रुपये के भाव पर खरीदने का सुझाव दिया है। इसका स्टॉपलॉस 5,400 रुपये और टारगेट 5,700 रुपये है। स्टॉक में मजबूत बुलिश ट्रेंड बन रहा है और यह 5,400 के समर्थन स्तर से मजबूती पा रहा है।

HUDCO गणेश डोंगरे के अनुसार HUDCO को 229 रुपये पर खरीदें। स्टॉपलॉस 225 रुपये और टारगेट 240 रुपये है। स्टॉक ने समर्थन स्तर से पुनरावृत्ति दर्शायी है और तेजी की संभावना बनी हुई है।

यूपीएल गणेश डोंगरे ने UPL को 676 रुपये के भाव पर खरीदने का सुझाव दिया है, स्टॉपलॉस 665 रुपये और टारगेट 700 रुपये है। स्टॉक एक मजबूत समर्थन से वापस उठा है और तेजी की संभावनाएं हैं।

GHCL Textiles शिजू कूथुपलक्कल ने GHCL Textiles को 80.40 रुपये के भाव पर खरीदने की सलाह दी है। इसका टारगेट 86 रुपये है और स्टॉपलॉस 78.50 रुपये रखा गया है। स्टॉक ने 50EMA के ऊपर मजबूती दिखाई है और आरएसआई में सुधार हुआ है, जिससे आगे तेजी की उम्मीद है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड शिजू कूथुपलक्कल ने इंद्रप्रस्थ गैस को 214.75 रुपये पर खरीदने को कहा है। इसका टारगेट 227 रुपये और स्टॉपलॉस 209 रुपये है। स्टॉक ने 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर मजबूत समर्थन दिखाया है और तेजी की संभावना है।

Syngene International शिजू कूथुपलक्कल ने Syngene को 661.25 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है, इसका टारगेट 695 रुपये और स्टॉपलॉस 648 रुपये है। स्टॉक ने 50EMA के ऊपर मजबूत तेजी दिखाई है और आरएसआई में सकारात्मक ट्रेंड है, जो आगे बढ़त का संकेत देता है।