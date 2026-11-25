मुख्य बातें

एशियन मार्केट में जबरदस्त गिरावट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार रिकवरी देखने को मिल रही। सोमवार के नुकसान के बाद बाजार ने शानदार वापसी की। बता दें मंगलवार को बाजार गुरुनानक जयंती के कारण बंद था। आज की तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपये की मजबूती है। शुरुआती आधे घंटे के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1500 अंक से अधिक उछल गया, जबकि निफ्टी में 413 अंकों की तेजी दर्ज की गई। कारोबार के दौरान एक समय निफ्टी 25,795 के स्तर तक पहुंच गया।

बाजार में तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को शुरुआती कारोबार के कुछ ही मिनटों में बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। 23 नवंबर को कंपनियों का कुल मार्केट कैप 5,08,98,444.87 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 5,12,13,436.43 करोड़ रुपये हो गया।

इससे पहले सोमवार को चार सप्ताह की लगातार तेजी के बाद बाजार में मुनाफावसूली देखने को मिली थी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 1.8% तक टूट गए थे। हालांकि, नवंबर में अब तक सेंसेक्स 10.7% और निफ्टी 10% की बढ़त हासिल कर चुके हैं।

बाजार को इन तीन ने दी रफ्तार 1. विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी भारतीय शेयर बाजार में तेजी की बड़ी वजह बनी हुई है। सोमवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 56.73 अरब रुपये की शुद्ध खरीदारी की।

नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार में निवेश 14.28 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह संकेत है कि विदेशी निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयरों से पैसा निकालकर भारत जैसे दूसरे बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं।

2. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट से भी भारतीय बाजार को सहारा मिला है। ब्रेंट क्रूड का भाव 0.7% गिरकर 90.8 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। नवंबर में अब तक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 23% की गिरावट आ चुकी है।

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में तेल सस्ता होने से देश का आयात बिल घट सकता है। साथ ही महंगाई का दबाव कम होने और कंपनियों के मुनाफे में सुधार की उम्मीद भी बढ़ती है।

3. डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत: विदेशी निवेश के साथ रुपये की मजबूती ने भी बाजार का भरोसा बढ़ाया। बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 92.75 के स्तर पर पहुंच गया। मजबूत रुपया और सस्ता कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माने जाते हैं।

आगे कैसी रहेगी बाजार की चाल? कोटक नियो के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान के मुताबिक, डेली चार्ट पर लंबी मंदी वाली कैंडल बनने से 26,000 के स्तर के आसपास बिकवाली का दबाव दिख रहा है। ऐसे में बाजार कुछ समय तक 25,000 से 26,000 के दायरे में कारोबार कर सकता है।

चौहान के मुताबिक डे ट्रेडर्स के लिए निफ्टी में 25,600 और सेंसेक्स में 83,300 का स्तर तत्काल रेजिस्टेंस रहेगा। इन स्तरों के नीचे बाजार रहने पर निफ्टी 25,200-25,100 और सेंसेक्स 82,000-81,700 तक फिसल सकता है।