शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी के पीछे 3 कारण; विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कच्चा तेल और रुपये की मजबूती
मुख्य बातें
- Why Stock Market Up Today: शुरुआती आधे घंटे के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1500 अंक से अधिक उछल गया, जबकि निफ्टी में 413 अंकों की तेजी दर्ज की गई
- कारोबार के दौरान एक समय निफ्टी 25,795 के स्तर तक पहुंच गया
- विदेशी निवेशक AI से जुड़े शेयरों से पैसा निकालकर भारत जैसे दूसरे बाजारों में लगा रहे हैं
एशियन मार्केट में जबरदस्त गिरावट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार रिकवरी देखने को मिल रही। सोमवार के नुकसान के बाद बाजार ने शानदार वापसी की। बता दें मंगलवार को बाजार गुरुनानक जयंती के कारण बंद था। आज की तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपये की मजबूती है। शुरुआती आधे घंटे के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1500 अंक से अधिक उछल गया, जबकि निफ्टी में 413 अंकों की तेजी दर्ज की गई। कारोबार के दौरान एक समय निफ्टी 25,795 के स्तर तक पहुंच गया।
बाजार में तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को शुरुआती कारोबार के कुछ ही मिनटों में बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। 23 नवंबर को कंपनियों का कुल मार्केट कैप 5,08,98,444.87 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 5,12,13,436.43 करोड़ रुपये हो गया।
इससे पहले सोमवार को चार सप्ताह की लगातार तेजी के बाद बाजार में मुनाफावसूली देखने को मिली थी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 1.8% तक टूट गए थे। हालांकि, नवंबर में अब तक सेंसेक्स 10.7% और निफ्टी 10% की बढ़त हासिल कर चुके हैं।
बाजार को इन तीन ने दी रफ्तार
1. विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी भारतीय शेयर बाजार में तेजी की बड़ी वजह बनी हुई है। सोमवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 56.73 अरब रुपये की शुद्ध खरीदारी की।
नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार में निवेश 14.28 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह संकेत है कि विदेशी निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयरों से पैसा निकालकर भारत जैसे दूसरे बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं।
2. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट से भी भारतीय बाजार को सहारा मिला है। ब्रेंट क्रूड का भाव 0.7% गिरकर 90.8 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। नवंबर में अब तक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 23% की गिरावट आ चुकी है।
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में तेल सस्ता होने से देश का आयात बिल घट सकता है। साथ ही महंगाई का दबाव कम होने और कंपनियों के मुनाफे में सुधार की उम्मीद भी बढ़ती है।
3. डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत: विदेशी निवेश के साथ रुपये की मजबूती ने भी बाजार का भरोसा बढ़ाया। बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 92.75 के स्तर पर पहुंच गया। मजबूत रुपया और सस्ता कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माने जाते हैं।
आगे कैसी रहेगी बाजार की चाल?
कोटक नियो के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान के मुताबिक, डेली चार्ट पर लंबी मंदी वाली कैंडल बनने से 26,000 के स्तर के आसपास बिकवाली का दबाव दिख रहा है। ऐसे में बाजार कुछ समय तक 25,000 से 26,000 के दायरे में कारोबार कर सकता है।
चौहान के मुताबिक डे ट्रेडर्स के लिए निफ्टी में 25,600 और सेंसेक्स में 83,300 का स्तर तत्काल रेजिस्टेंस रहेगा। इन स्तरों के नीचे बाजार रहने पर निफ्टी 25,200-25,100 और सेंसेक्स 82,000-81,700 तक फिसल सकता है।
वहीं, बाजार इन स्तरों के ऊपर टिकता है तो निफ्टी 25,800 और सेंसेक्स 84,000 तक पहुंच सकता है। बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय जोखिम का ध्यान रखकर कारोबार करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें