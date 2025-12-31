शेयर मार्केट की 3 बड़ी खबरें, वोडाफोन को राहत मिलने की उम्मीद, इंडिगो को ₹458 करोड़ का नोटिस

संक्षेप: केंद्रीय कैबिनेट बुधवार यानी आज 31 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया के एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) बकाया मामले में राहत पर विचार कर सकती है। वहीं, इंडिगो को जीएसटी विभाग से 458.26 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस मिला है। जबकि, बीएसई ने अवैध बिचौलियों के मोबाइल नंबर जारी किया है।

केंद्रीय कैबिनेट बुधवार यानी आज 31 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया के एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) बकाया मामले में राहत पर विचार कर सकती है। यह कदम घाटे में चल रहे इस टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए एक जीवनरेखा माना जा रहा है, जिस पर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। वोडाफोन आइडिया पर एजीआर बकाया लगभग 83000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, और कंपनी ने दूरसंचार विभाग से राहत की मांग की है क्योंकि वह अपनी वापसी की योजना बना रही है।

TOI सूत्रों के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया को आर्थिक मदद देने का मामला कैबिनेट में बुधवार को उठाया जा सकता है, क्योंकि सरकार कंपनी की वित्तीय चुनौतियों को कम करने के तरीके तलाश रही है। कैबिनेट कंपनी पर एजीआर बकाया के मद में लगे ब्याज और जुर्माने में राहत दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर में माना था कि इन परिस्थितियों को देखते हुए एजीआर का मामला सरकार के "नीतिगत क्षेत्र" में आता है।

इंडिगो को ₹458 करोड़ का नोटिस निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो को जीएसटी विभाग से 458.26 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस मिला है। दिसंबर में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने के बाद कंपनी को केंद्रीय जीएसटी से जुड़ा यह दूसरा नोटिस है। एयरलाइंस ने मंगलवार को बताया कि यह नोटिस वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए है। कंपनी ने कहा कि वह इस नोटिस को अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती देगी।