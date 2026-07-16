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US फेड की नई टीम में 3 भारतीय दिग्गज: रघुराम राजन, राज चेट्टी और आशा शर्मा को 'अहम' जिम्मेदारी

By Drigraj Madheshia
हिन्दुस्तान टाइम्स
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मुख्य बातें

  • RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को बैलेंस शीट नीति टास्क फोर्स में शामिल किया गया है
  • हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेमस अर्थशास्त्री राज चेट्टी को डेटा टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है
  • Xbox की CEO आशा शर्मा को प्रोडक्टिविटी एंड जॉब्स टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है
US फेड की नई टीम में 3 भारतीय दिग्गज: रघुराम राजन, राज चेट्टी और आशा शर्मा को 'अहम' जिम्मेदारी

अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए पांच प्रमुख टास्क फोर्स का गठन किया है, जिनमें भारतीय मूल के तीन एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री राज चेट्टी और माइक्रोसॉफ्ट की कार्यकारी अधिकारी आशा शर्मा को इन टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है।

फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वार्श ने मोनेटरी पॉलिसी बनाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच के लिए ये टास्क फोर्स बनाया है। इनमें कम्युनिकेशन, बैलेंस शीट पॉलिसी, डेटा, प्रोडक्टविटी एंड जाॉब, तथा इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क जैसे विषय शामिल हैं।

किसको कौन सी मिली जिम्मेदारी

बैलेंस शीट पॉलिसी की समीक्षा करेंगे रघुराम राजन: रघुराम राजन को बैलेंस शीट नीति टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। इस पैनल में हार्वर्ड की अर्थशास्त्री करेन डायनन और फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर जेरेमी स्टीन भी शामिल हैं। यह टास्क फोर्स फेडरल रिजर्व की वर्तमान बैलेंस शीट व्यवस्था के लागत, लाभ और संस्थागत निहितार्थों की जांच करेगी। राजन की विशेषज्ञता इस पैनल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि वे ग्लोबल इकोनॉमी और मोनेटरी पॉलिसी के गहन जानकार माने जाते हैं।

डेटा टास्क फोर्स में राज चेट्टी को मिली जगह: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेमस अर्थशास्त्री राज चेट्टी को डेटा टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। इस पैनल में डग मैकमिलन और शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री केविन मर्फी भी शामिल हैं।

यह टास्क फोर्स फेडरल रिजर्व की नीतिगत निर्णयों में उपयोग किए जाने वाले आर्थिक डेटा की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। चेट्टी को रियल टाइम और प्रशासनिक डेटा का उपयोग करके इकोनामिक मोबिलिटी, असमानता और लेबर मार्केट का अध्ययन करने के लिए जाना जाता है।

Productivity and Jobs टास्क फोर्स में शामिल हुईं आशा शर्मा: माइक्रोसॉफ्ट की कार्यकारी वाइस प्रेसीडेंट और Xbox की CEO आशा शर्मा को प्रोडक्टिविटी एंड जॉब्स टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। इस पैनल में मार्क एंड्रीसन और स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री चार्ल्स आई जोन्स भी शामिल हैं।

यह समूह AI सहित न्यू जनरल पर्पज टेक्नोलॉजीज के आर्थिक प्रभाव का आकलन करेगा, ताकि फेडरल रिजर्व की नीतिगत निर्णयों को सूचित किया जा सके। शर्मा का तकनीकी क्षेत्र का अनुभव इस पैनल के लिए विशेष रूप से मूल्यवान होगा।

asha sharma

कम्युनिकेशन टास्क फोर्स का नेतृत्व पीटर आर फिशर, अरमिनियो फ्रागा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मर्विन किंग करेंगे। यह पैनल अनिश्चितता के दौरान फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत विचार-विमर्श और निर्णयों के संचार के तरीके की समीक्षा करेगा।

इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क टास्क फोर्स का नेतृत्व हार्वर्ड के अर्थशास्त्री ग्रेग मैनक्यू, नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस सार्जेंट और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पूर्व सलाहकार विलियम व्हाइट करेंगे। यह पैनल इस बात पर पुनर्विचार करेगा कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति के कारणों को कैसे समझता है और उनका जवाब कैसे देता है।

केविन वार्श ने मौद्रिक नीति समीक्षा की रूपरेखा पेश की

फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वार्श ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि यह समीक्षा ऐसे समय में की जा रही है जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रही है। उन्होंने कहा, "फेडरल रिजर्व की मूल्य स्थिरता और अधिकतम रोजगार के प्रति प्रतिबद्धता अटल है। साथ ही, अपने जनादेश को कठोरता से पूरा करने का हमारा संकल्प भी अटूट है।"

वार्श ने आगे कहा, "अमेरिकी अर्थव्यवस्था पिछली पीढ़ी में काफी बदल गई है, और अब पहले से कहीं अधिक। प्रत्येक टास्क फोर्स इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी कि क्या नीति निर्माताओं के साधनों और तरीकों, विश्लेषणात्मक उपकरणों और नीतिगत दृष्टिकोणों में सुधार किया जा सकता है। लक्ष्य स्पष्ट है। यह सुनिश्चित करना कि फेड इस महत्वपूर्ण समय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्थिति में हो।"

विशेषज्ञों का जमावड़ा

इन टास्क फोर्स में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मर्विन किंग, नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस सार्जेंट, वॉलमार्ट के पूर्व CEO डग मैकमिलन और सिलिकॉन वैली के मार्क एंड्रीसन जैसे दिग्गज विशेषज्ञ भी शामिल हैं। फेडरल रिजर्व के अनुसार, सभी पांच टास्क फोर्स का नेतृत्व अर्थशास्त्रियों, व्यापारिक नेताओं और पूर्व केंद्रीय बैंक पेशेवरों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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