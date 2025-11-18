Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़3 experts express confidence in these 8 stocks for today s intraday trade
आज के इंट्राडे ट्रेड के लिए 3 एक्सपर्ट्स ने इन 8 शेयरों पर जताया भरोसा

आज के इंट्राडे ट्रेड के लिए 3 एक्सपर्ट्स ने इन 8 शेयरों पर जताया भरोसा

संक्षेप: Intraday Stocks: लॉरस लैब्स लिमिटेड, एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नायका), पीरामल फार्मा लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, एस्ट्रल लिमिटेड, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम), सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड और टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड।

Tue, 18 Nov 2025 08:51 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Intraday Stocks: आज खरीदने के लिए स्टॉक के बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगडिया, आनंद राठी में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर के सीनियर मैनेजर ऑफ टेक्निकल रिसर्च शिजू कुथुपालक्कल ने इन आठ इंट्राडे स्टॉक की सिफारिश की है। इनमें लॉरस लैब्स लिमिटेड, एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नायका), पीरामल फार्मा लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, एस्ट्रल लिमिटेड, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम), सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड और टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुमीत बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग) की सिफारिशें

लॉरस लैब्स लिमिटेड

बगड़िया के अनुसार, लॉरस लैब्स का शेयर मजबूत तेजी के रुख में है और यह अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। अगर यह 1,025 रुपये के स्तर से ऊपर टिकता है तो इसमें और तेजी आ सकती है। उन्होंने इस शेयर को 1,021.85 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है। इसमें नुकसान से बचने के लिए स्टॉपलॉस 986 रुपये और टार्गेट 1,094 रुपये रखा गया है।

एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नायका)

बगड़िया ने कहा कि नायका का शेयर एक बुलिश पैटर्न बना रहा है और यह सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो ताकत दर्शाता है। उन्होंने इस शेयर को 268.75 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है। इसमें स्टॉपलॉस 259 रुपये और तात्कालिक टार्गेट 290 रुपये तय किया गया है।

गणेश डोंगरे (आनंद राठी) की सिफारिशें

पिरामल फार्मा लिमिटेड

डोंगरे के मुताबिक, पिरामल फार्मा के शेयर में एक तेजी वाला उलटफेर देखने को मिला है। यह शेयर 189 रुपये के सहारे के स्तर पर टिका हुआ है। उनकी सलाह है कि मौजूदा कीमत 194 रुपये के आसपास इस शेयर को खरीदा जा सकता है, जिसका टार्गेट 204 रुपये है और स्टॉपलॉस 189 रुपये रखा जा सकता है।

आरबीएल बैंक लिमिटेड

डोंगरे ने कहा कि आरबीएल बैंक के शेयर को 310 रुपये के स्तर पर मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। मौजूदा स्तर 317 रुपये से यह एक बार फिर तेजी की ओर मुड़ सकता है और 335 रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने इसे 317 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है, जिसमें स्टॉपलॉस 310 रुपये और टार्गेट 335 रुपये रखा गया है।

एस्ट्रल लिमिटेड

गणेश डोंगरे के अनुसार, एस्ट्रल के शेयर में भी तेजी वाला रुख दिख रहा है। यह शेयर 1,430 रुपये के महत्वपूर्ण सपोर्ट पर है और इससे उछाल करके 1,520 रुपये तक जा सकता है। उनकी सलाह है कि इस शेयर को 1,465 रुपये पर खरीदा जाए, स्टॉपलॉस 1,430 रुपये रखा जाए और टार्गेट 1,520 रुपये तय किया जाए।

शिजू कुथुपालक्कल (प्रभुदास लीलाधर) की सिफारिशें

वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम)

कुथुपालक्कल ने कहा कि पेटीएम के शेयर में गिरावट के बाद तेजी का संकेत मिला है और आरएसआई ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इस शेयर को 1,332.90 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है। इसमें स्टॉपलॉस 1,305 रुपये और टार्गेट 1,385 रुपये रखा गया है।

सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड

सुप्रजीत इंजीनियरिंग का शेयर 430 रुपये के स्तर से उछला है और अब 457 रुपये के औसत के ऊपर चला गया है, जो तेजी का संकेत है। बढ़ती ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ यह और आगे बढ़ सकता है। इस शेयर को 469.40 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसमें स्टॉपलॉस 460 रुपये और टार्गेट 495 रुपये तय किया गया है।

टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड

कुथुपालक्कल के मुताबिक, टीवीएस मोटर के शेयर ने 3,380 रुपये के स्तर पर सपोर्ट पाकर तेजी की शुरुआत की है और इसमें बढ़ती वॉल्यूम के साथ और उछाल की संभावना है। आरएसआई ने भी खरीदने का संकेत दिया है। इस शेयर को 3,475 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसमें स्टॉपलॉस 3,420 रुपये और टार्गेट 3,600 रुपये रखा गया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Share Market Tips Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।