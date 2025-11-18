आज के इंट्राडे ट्रेड के लिए 3 एक्सपर्ट्स ने इन 8 शेयरों पर जताया भरोसा

संक्षेप: Intraday Stocks: लॉरस लैब्स लिमिटेड, एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नायका), पीरामल फार्मा लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, एस्ट्रल लिमिटेड, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम), सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड और टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड।

Intraday Stocks: आज खरीदने के लिए स्टॉक के बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगडिया, आनंद राठी में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर के सीनियर मैनेजर ऑफ टेक्निकल रिसर्च शिजू कुथुपालक्कल ने इन आठ इंट्राडे स्टॉक की सिफारिश की है। इनमें लॉरस लैब्स लिमिटेड, एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नायका), पीरामल फार्मा लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, एस्ट्रल लिमिटेड, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम), सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड और टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

सुमीत बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग) की सिफारिशें लॉरस लैब्स लिमिटेड बगड़िया के अनुसार, लॉरस लैब्स का शेयर मजबूत तेजी के रुख में है और यह अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। अगर यह 1,025 रुपये के स्तर से ऊपर टिकता है तो इसमें और तेजी आ सकती है। उन्होंने इस शेयर को 1,021.85 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है। इसमें नुकसान से बचने के लिए स्टॉपलॉस 986 रुपये और टार्गेट 1,094 रुपये रखा गया है।

एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नायका) बगड़िया ने कहा कि नायका का शेयर एक बुलिश पैटर्न बना रहा है और यह सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो ताकत दर्शाता है। उन्होंने इस शेयर को 268.75 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है। इसमें स्टॉपलॉस 259 रुपये और तात्कालिक टार्गेट 290 रुपये तय किया गया है।

गणेश डोंगरे (आनंद राठी) की सिफारिशें पिरामल फार्मा लिमिटेड डोंगरे के मुताबिक, पिरामल फार्मा के शेयर में एक तेजी वाला उलटफेर देखने को मिला है। यह शेयर 189 रुपये के सहारे के स्तर पर टिका हुआ है। उनकी सलाह है कि मौजूदा कीमत 194 रुपये के आसपास इस शेयर को खरीदा जा सकता है, जिसका टार्गेट 204 रुपये है और स्टॉपलॉस 189 रुपये रखा जा सकता है।

आरबीएल बैंक लिमिटेड डोंगरे ने कहा कि आरबीएल बैंक के शेयर को 310 रुपये के स्तर पर मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। मौजूदा स्तर 317 रुपये से यह एक बार फिर तेजी की ओर मुड़ सकता है और 335 रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने इसे 317 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है, जिसमें स्टॉपलॉस 310 रुपये और टार्गेट 335 रुपये रखा गया है।

एस्ट्रल लिमिटेड गणेश डोंगरे के अनुसार, एस्ट्रल के शेयर में भी तेजी वाला रुख दिख रहा है। यह शेयर 1,430 रुपये के महत्वपूर्ण सपोर्ट पर है और इससे उछाल करके 1,520 रुपये तक जा सकता है। उनकी सलाह है कि इस शेयर को 1,465 रुपये पर खरीदा जाए, स्टॉपलॉस 1,430 रुपये रखा जाए और टार्गेट 1,520 रुपये तय किया जाए।

शिजू कुथुपालक्कल (प्रभुदास लीलाधर) की सिफारिशें वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम) कुथुपालक्कल ने कहा कि पेटीएम के शेयर में गिरावट के बाद तेजी का संकेत मिला है और आरएसआई ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इस शेयर को 1,332.90 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है। इसमें स्टॉपलॉस 1,305 रुपये और टार्गेट 1,385 रुपये रखा गया है।

सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड सुप्रजीत इंजीनियरिंग का शेयर 430 रुपये के स्तर से उछला है और अब 457 रुपये के औसत के ऊपर चला गया है, जो तेजी का संकेत है। बढ़ती ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ यह और आगे बढ़ सकता है। इस शेयर को 469.40 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसमें स्टॉपलॉस 460 रुपये और टार्गेट 495 रुपये तय किया गया है।

टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड कुथुपालक्कल के मुताबिक, टीवीएस मोटर के शेयर ने 3,380 रुपये के स्तर पर सपोर्ट पाकर तेजी की शुरुआत की है और इसमें बढ़ती वॉल्यूम के साथ और उछाल की संभावना है। आरएसआई ने भी खरीदने का संकेत दिया है। इस शेयर को 3,475 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसमें स्टॉपलॉस 3,420 रुपये और टार्गेट 3,600 रुपये रखा गया है।