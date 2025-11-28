Hindustan Hindi News
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 3 एक्सपर्ट्स आज इन 8 शेयरों पर हैं बुलिश, जानें टार्गेट और स्टॉप लॉस

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 08:39 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Intraday Stocks to Buy: तीन शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स ने आज के कारोबार के लिए 8 स्टॉक्स की सिफारिश की है। इन विशेषज्ञों में सुमित बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग), गणेश डोंगरे (आनंद राठी), और शिजू कुथुपालक्कल (प्रभुदास लीलाधर) शामिल हैं। सुझाए गए 8 शेयरों में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), सेमिन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं।

सुमित बगड़िया के स्टॉक पिक्स

एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड

बगड़िया एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयर 3,850 रुपये पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने स्टॉप-लॉस 3,715 रुपये और टार्गेट प्राइस 4,120 रुपये रखा है।

बगड़िया के मुताबिक, यह शेयर एक समग्र ऊपर की ओर के रुख में कारोबार कर रहा है और अपने हाल के उच्च स्तर के पास एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र के नजदीक पहुंच रहा है। लगातार बिकवाली के दबाव के बावजूद उच्च स्तर पर खरीदारी की लगातार मौजूदगी का संकेत देता है। मजबूत वॉल्यूम के साथ कीमत में हालिया उछाल तेजी के रुख को दर्शाता है और शेयर एक ब्रेकआउट जोन के करीब पहुंच गया है।

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

बगड़िया श्रीराम फाइनेंस के शेयर 868 रुपये पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने स्टॉप-लॉस 838 रुपये और टार्गेट प्राइस 928 रुपये रखा है।

बगड़िया के मुताबिक, यह शेयर एक मजबूत तेजी के रुख को बनाए हुए है। शेयर ने लगातार हाई और लो बनाए हैं, जो निरंतर तेजी के रुख को दर्शाता है। इसने हाल ही में अपना अब तक का सर्वकालिक उच्चस्तर 869.5 रुपये छुआ है। इस स्तर के ऊपर एक ब्रेकआउट खरीदारी में और तेजी ला सकता है। सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जो तेजी के दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं।

गणेश डोंगरे के टिप्स

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

गणेश डोंगरे आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1,390 रुपये पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने स्टॉप-लॉस 1,360 रुपये और टार्गेट प्राइस 1,430 रुपये रखा है।

डोंगरे के मुताबिक, यह शेयर एक मजबूत और लगातार तेजी वाले पैटर्न में है, जो निवेशकों की दिलचस्पी और सकारात्मक गति को दर्शाता है। शेयर ने 1,360 रुपये के स्तर पर एक मजबूत सपोर्ट बनाया है। हाल की कीमत की चाल से इस सपोर्ट से पलटाव दिख रहा है, जो तेजी के रुख को मजबूती देता है।

ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड

डोंगरे ओबेरॉय रियल्टी के शेयर 1,660 रुपये पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने स्टॉप-लॉस 1,600 रुपये और टार्गेट प्राइस 1,735 रुपये रखा है।

डोंगरे के मुताबिक, इस शेयर ने एक मजबूत तेजी वाला पैटर्न दिखाया है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक और अवसर पेश कर रहा है। शेयर ने 1,600 रुपये के स्तर पर मजबूत सपोर्ट बनाया हुआ है। तकनीकी सेटअप 1,735 रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना दिखाता है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

डोंगरे ने पीएनबी के शेयर 124 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने स्टॉप-लॉस 118 रुपये और टार्गेट प्राइस 129 रुपये रखा है।

डोंगरे के मुताबिक, इस शेयर ने भी एक मजबूत तेजी वाला पैटर्न दिखाया है। शेयर ने 118 रुपये के स्तर पर सपोर्ट बनाया हुआ है और तकनीकी सेटअप 129 रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना दिखाता है।

शिजू कुथुपालक्कल के इंट्राडे स्टॉक्स

सेमिन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

शिजू कुथुपालक्कल ने सेमिन्डिया प्रोजेक्ट्स के शेयर 809 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने टार्गेट प्राइस 850 रुपये और स्टॉप-लॉस 790 रुपये रखा है।

कुथुपालक्कल के मुताबिक, इस शेयर ने दैनिक चार्ट पर एक बढ़ते हुए चैनल का पैटर्न दिखाया है। इसने हाल ही में 770 रुपये के महत्वपूर्ण जोन के पास सपोर्ट लेकर एक हॉयर-बॉटम बनाया है और अब 805 रुपये के 50-EMA के स्तर को पार करके तेजी का रुख मजबूत किया है। आरएसआई (RSI) बेहतर स्थिति में है और खरीदारी का संकेत दे रहा है।

नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड

कुथुपालक्कल नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 3,335 रुपये पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने टार्गेट प्राइस 3,470 रुपये और स्टॉप-लॉस 3,270 रुपये रखा है।

कुथुपालक्कल के मुताबिक, यह शेयर एक छोटे consolidation के बाद 3,250 रुपये के स्तर के पास सपोर्ट बनाए हुए है और अब वॉल्यूम बढ़ने के साथ तेजी में सुधार के संकेत दे रहा है। आरएसआई अच्छी स्थिति में है और सकारात्मक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे रहा है।

कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड

कुथुपालक्कल कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर 2,366 रुपये पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने टार्गेट प्राइस 2,480 रुपये और स्टॉप-लॉस 2,320 रुपये रखा है।

कुथुपालक्कल के मुताबिक, यह शेयर 2,100 रुपये के लो से एक अच्छा रिवर्स करके ऊपर आया है और इसने दैनिक चार्ट पर 2,295 रुपये के जोन पर डिसेंडिंग चैनल को तोड़ा है, जिससे इसके तेजी के रुख को मजबूती मिली है। आरएसआई मजबूत हो रहा है और आगे बढ़ने की क्षमता दिखा रहा है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

