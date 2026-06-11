3 फ्री शेयर का तोहफा, अब धमाल मचाए हैं कंपनी के शेयर, लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी

एक छोटी कंपनी गौतम एग्जिम ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटे हैं। गौतम एग्जिम ने 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 3 फ्री शेयर दिए हैं। इधर, कंपनी के शेयर तूफानी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। गौतम एग्जिम लिमिटेड के शेयर गुरुवार को BSE में 11 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 45.50 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर थे। गौतम एग्जिम के शेयर बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 40.85 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर गुरुवार को अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं।

1119% चढ़ गए हैं गौतम एग्जिम के शेयर

गौतम एग्जिम लिमिटेड (Gautam Exim) के शेयर पिछले 5 साल में 1119 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 18 जून 2021 को 3.73 रुपये पर थे। गौतम एग्जिम लिमिटेड के शेयर 11 जून 2026 को 45.50 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 778 पर्सेंट की जोरदार तेजी आई है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो गौतम एग्जिम के शेयर 420 पर्सेंट उछले हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 106 पर्सेंट चढ़ गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 26 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। गौतम एग्जिम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 46.19 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 20.94 रुपये है।

शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है कंपनी

गौतम एग्जिम लिमिटेड (Gautam Exim) अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी कर चुकी है। कंपनी ने हाल में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। गौतम एग्जिम के शेयर 22 मई को स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट पर थे। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। गौतम एग्जिम का मार्केट कैप गुरुवार को 112 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.92 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 27.08 पर्सेंट है।