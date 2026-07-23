Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई से पहले 3.15 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आप कब भरेंगे?

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • ITR भरने की 31 जुलाई की डेड लाइन चूकने पर आपको नुकसान हो सकता है
  • अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये का लेट फीस देना होगा
  • 5 लाख तक की आय पर यह चार्ज 1,000 रुपये है
  • तो देर न करें, रिटर्न अभी भरें…
ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई से पहले 3.15 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आप कब भरेंगे?

सैलरीड पर्सन हैं या पेंशन पाते हैं या फिर घर बेचने या शेयर से मुनाफा कमाते हैं। चाहे आपकी आमदनी का स्रोत सिर्फ सैलरी और कैपिटल गेन है तो आपके लिए ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। अगर आप अब तक ITR नहीं भर पाए हैं तो आप 3 करोड़ से अधिक लोगों से पीछे हैं। इनकम टैक्स के e-Filing पोटर्ल पर 14 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड हैं। पोर्टल पर दिए गए 21 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक 3.15 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। इनमें से 2.96 करोड़ वेरिफाई भी हो चुके हैं। जबकि, 1.87 करोड़ प्रोसेस्ड हो चुके हैं।

अगर 31 जुलाई तक नहीं भर पाए रिटर्न तो क्या होगा

अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न ही भर पाते हैं तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लेट से भी रिटर्न यानी बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2026 है, लेकिन याद रखें, यह सुविधा मुफ्त नहीं है। लेट होने के हर महीने पर बकाया टैक्स का 1 प्रतिशत ब्याज लगता है।

1000 से 5000 रुपये तक का नुकसान

इसके अलावा अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये का लेट फीस देना होगा। 5 लाख तक की आय पर यह चार्ज 1,000 रुपये है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप शेयरों, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में हुए कैपिटल लॉस और कारोबारी घाटे को अगले वर्षों में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर हाल में 31 जुलाई की असल डेडलाइन को पकड़ना ही समझदारी है।

ये भी पढ़ें:31 जुलाई नहीं है ITR भरने की आखिरी तारीख! जान लें नई डेडलाइन

नया कानून लागू पर पुराने से क्यों भर रहे ITR

देश में नया आयकर कानून 2025 लागू हो चुका है, लेकिन इस साल भी टैक्सपेयर्स को अभी भी आयकर अधिनियम 1961 के तहत ही अपना ITR भरना होगा। दरअसल, इस समय जो आईटीआर भरी जा रही है, वह टैक्स एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए है। यह रिटर्न वित्त वर्ष 2025-26 में हुई कमाई के आधार पर दाखिल की जा रही है।

चूंकि यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2026 को खत्म हो गया था और उस समय तक पुराना कानून ही लागू था। यही कारण है कि उसी के नियमों के अनुसार टैक्स की कैलकुलेशन, छूट, कटौती और रिटर्न दाखिल होगी।

ये भी पढ़ें:ITR फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर, इन लोगों को पक्का आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

1961 वाला कानून ही मान्य

किसी आईटीआर पर कौन-सा कानून लागू होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आय किस अवधि में कमाई गई है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि रिटर्न कब दाखिल की जा रही है। इसलिए, मौजूदा आईटीआर फाइलिंग में 1961 वाला कानून ही मान्य रहेगा।

ये भी पढ़ें:₹4 लाख से कम कमाई पर भी ITR भरना जरूरी, क्या है नियम?

नए आयकर कानून के तहत पहली बार रिटर्न कर वर्ष 2026-27 की आय के लिए फाइल होगी। यानी जो इनकम 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुए नए कर वर्ष में कमाई गई होगी, उसका रिटर्न अगले साल नए कानून के अनुसार भरा जाएगा। ऐसे में मौजूदा आईटीआर फाइलिंग सीजन में टैक्सपेयर्स को वही आईटीआर फॉर्म इस्तेमाल करने होंगे जो कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Income Tax Return Business News Business News In Hindi
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।