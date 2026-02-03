24 कैरेट सोना 24 घंटे में ₹8438 हुआ महंगा, चांदी 18876 रुपये उछली

संक्षेप: Gold Silver Rate 3 Feb.: सोने-चांदी के भाव में पिछले 24 घंटे में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सर्राफा बाजारों में पिछले 24 घंटे में 24 कैरेट सोना 8438 रुपये महंगा हुआ जबकि, चांदी 18876 रुपये उछल गई।

Gold Silver Rate 3 Feb.: सोने-चांदी के भाव में पिछले 24 घंटे में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सर्राफा बाजारों में पिछले 24 घंटे में 24 कैरेट सोना 8438 रुपये महंगा हुआ जबकि, चांदी 18876 रुपये उछल गई। सोमवार को दोपहर सवा 12 बजे जारी रेट से आज सवा 12 जारी रेट में बड़ा अंतर दिख रहा है। सोमवार को 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 142270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था और आज 150708 रुपये पर खुला। इसी तरह चांदी 236496 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली थी और आज इसकी ओपनिंग 255372 रुपये पर हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कल के बंद से आज कितना बदला रेट सोमवार के बंद भाव के मुकाबले 24 कैरेट सोना आज मंगलवार को 1962 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी 150708 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। वहीं, चांदी 4128 रुपये का गोता लगाकर बिना जीएसटी 255372 रुपये पर खुली।

जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 263033 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 155229 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, प्लैटिनम भी 5220 रुपये उछलकर 68390 रुपये पर पहुंच चुका है।

सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 259500 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 148746 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 25413 रुपये गिर चुका है। जबकि, चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से 130561 रुपये सस्ती हो चुकी है।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव 14 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट 14 कैरेट गोल्ड का रेट 1148 रुपये चढ़ा है। आज यह 88164 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 90808 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिलेगा। इसके साथ ही 18 कैरेट गोल्ड में भी 1471 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। आज यह 11303 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 116421 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

22 कैरेट और 23 कैरेट गोल्ड के रेट 22 कैरेट गोल्ड अब 1798 रुपये महंगा होकर 138049 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग यह 142190 रुपये है। आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1955 रुपये उछलकर 150105 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 154608 रुपये हो गई है।