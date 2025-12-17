22 और 23 साल के ये दो युवा खुद के दम पर बन गए अरबपति, अब हुरुन की लिस्ट में बनाई जगह

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़22 and 23 year old self made billionaires run an online platform valued at 52400 crore rupees
संक्षेप:

महज 22 साल के कैवल्य वोहरा और 23 साल के आदित पालिचा देश के सबसे कम उम्र के टॉप सेल्फ-मेड उद्यमी बनकर उभरे हैं। जेप्टो की वैल्यूएशन करीब ₹52,400 करोड़ आंकी गई है, जिसने इसे भारत के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स में शामिल कर दिया है। 

Dec 17, 2025 06:05 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Hurun India List: हुरुन इंडिया और आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट की नई लिस्ट में युवा उद्यमियों का दबदबा साफ दिखा है। साल 2000 के बाद शुरू हुई भारत की 200 सबसे मूल्यवान कंपनियों की इस तीसरी एडिशन वाली लिस्ट में क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो (Zepto) के फाउंडर्स सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। महज 22 साल के कैवल्य वोहरा और 23 साल के आदित पालिचा देश के सबसे कम उम्र के टॉप सेल्फ-मेड उद्यमी बनकर उभरे हैं। जेप्टो की वैल्यूएशन करीब ₹52,400 करोड़ आंकी गई है, जिसने इसे भारत के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स में शामिल कर दिया है। हुरुन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों इस लिस्ट में पहले और दूसरे स्थान पर हैं।

क्या है डिटेल

कैवल्य वोहरा और आदित पालिचा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कैवल्य वोहरा, जो सिर्फ 22 साल के हैं, Zepto के फाउंडर हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम से ड्रॉपआउट रह चुके हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब ₹4,480 करोड़ है। वोहरा ने पहली बार 19 साल की उम्र में हुरुन रिच लिस्ट में एंट्री की थी। वहीं, आदित पालिचा, जो Zepto के को-फाउंडर और CEO हैं, वो भी मुंबई में जन्मे और स्टैनफोर्ड ड्रॉपआउट हैं। कोविड के दौरान दोनों ने महसूस किया कि भारत में किराने के सामान की तेज डिलीवरी की बड़ी जरूरत है और यहीं से Zepto की शुरुआत हुई।

कैसे हुई थी शुरूआत

शुरुआत में Zepto का नाम ‘Kiranakart’ था और डिलीवरी का वादा 45 मिनट का था। लेकिन बाद में कंपनी ने 10 मिनट डिलीवरी का मॉडल अपनाया, जिसने इसे बाजार में अलग पहचान दिलाई। तेजी से बदलती ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में Zepto ने कम समय में बड़ा मुकाम हासिल किया। आज कंपनी देश के कई बड़े शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है और युवा ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है। यही वजह है कि इतनी कम उम्र में इसके फाउंडर्स भारत के टॉप यंग एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं।

लिस्ट में अन्य युवा उद्यमी भी शामिल

हुरून की इस लिस्ट में अन्य युवा उद्यमियों के नाम भी शामिल हैं। तीसरे नंबर पर BharatPe के शाश्वत नकरानी (27) हैं, जबकि सोलर और ग्रीन एनर्जी से जुड़े स्टार्टअप्स के फाउंडर्स भी टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। इस पूरी लिस्ट में शामिल 200 कंपनियों की कुल वैल्यू करीब ₹42 लाख करोड़ है और इनमें देश के 51 शहरों के उद्यमी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस साल पहली बार Eternal के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने DMart के आरके दमानी को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजिशन हासिल की है। यह लिस्ट साफ दिखाती है कि भारत में युवा उद्यमी अब बड़े उद्योगपतियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
