₹21000 निवेश पर ₹1.5 लाख रिटर्न, वित्त मंत्री ने किया प्रमोट? जान लीजिए पूरा सच

संक्षेप:

वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिर्फ 21,000 रुपये के निवेश पर एक महीने में 1.5 लाख रुपये कमाने वाली निवेश योजना का प्रचार करती नजर आ रही हैं। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है।

Tue, 25 Nov 2025 08:04 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक निवेश योजना का प्रचार करती नजर आ रही हैं। अब पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए तैयार किया गया है।

क्या है वीडियो में?

दरअसल, वायरल हो रहे इस फर्जी वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिर्फ 21,000 रुपये के निवेश पर एक महीने में 1.5 लाख रुपये कमाने वाली निवेश योजना का प्रचार करती नजर आ रही हैं। इस पर फैक्ट चेक टीम ने कहा कि वित्त मंत्री और सरकार ने ऐसी किसी निवेश योजना की घोषणा या समर्थन नहीं किया है। इसके साथ ही लोगों को इस जालसाजी के झांसे में आने से बचने की सलाह दी गई है। इससे पहले भी पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने फर्जी वीडियो पर स्पष्टीकरण जारी किया था।

पीआईबी के टिप्स

हालांकि, इस वीडियो को लेकर पीआईबी ने कुछ टिप्स भी दिए थे। पीआईबी ने कहा कि बहुत ज्यादा आकर्षक रिटर्न से सावधान रहें। हमेशा आधिकारिक सरकारी या वित्तीय संस्थान की वेबसाइटों के माध्यम से दावों की पुष्टि करें। वहीं, अज्ञात या संदिग्ध स्रोतों से लिंक पर क्लिक करने से बचें। इसके अलावा कभी भी असत्यापित प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत या बैंकिंग विवरण साझा न करें। जिस प्लेटफॉर्म पर आप घोटाले वाले विज्ञापन या वीडियो देखते हैं, वहां उनकी रिपोर्ट करें।

एक अन्य पोस्ट में पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने उस खबर की वास्तविकता के बारे में बताया है जिसमें कहा रहा था कि रिजर्व बैंक द्वारा नए नोट जारी किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ₹5000 के नए नोट जारी किए जाएंगे। इस पर पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने लिखा- यह दावा फर्जी है। आरबीआई द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आधिकारिक वित्तीय जानकारी हेतु वेबसाइट https://rbi.org.in पर विजिट करें।

दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
