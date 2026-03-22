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सैलरी वालों की बल्ले-बल्ले! इन शहरों में 50% तक मिलेगा HRA, EV लेने पर ये टैक्स बेनिफिट

Mar 22, 2026 12:39 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अब टैक्स सिस्टम पहले से ज्यादा स्मार्ट, डिजिटल और पारदर्शी बनने जा रहा है, जिससे ईमानदार टैक्सपेयर्स को फायदा मिलेगा और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। आइए 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे नए टैक्स सिस्टम को विस्तार से समझ लेते हैं।

सैलरी वालों की बल्ले-बल्ले! इन शहरों में 50% तक मिलेगा HRA, EV लेने पर ये टैक्स बेनिफिट

सरकार ने हाल ही में इनकम टैक्स रूल 2026 (Income-tax Rules 2026) लागू कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से नए टैक्स सिस्टम के साथ लागू होंगे। ये नियम सीधे तौर पर सैलरी पाने वाले लोगों के लिए काफी अहम बदलाव लेकर आए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने टैक्स दरों में बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन नियमों को ज्यादा साफ, डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर फोकस किया है। आइए जरा विस्तार से इसको समझते हैं।

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इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर बड़ा बदलाव



सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर आया है। अब कंपनियां अपने कर्मचारियों को EV कार देने पर टैक्स में राहत दे सकेंगी। अगर कंपनी गाड़ी का खर्च उठाती है, तो सिर्फ ₹5,000 प्रति माह (और ₹3,000 ड्राइवर के लिए) टैक्सेबल माना जाएगा। वहीं, अगर कर्मचारी कुछ खर्च खुद उठाता है, तो यह वैल्यू और कम हो जाएगी। इससे EV अब सैलरी पैकेज का एक आकर्षक हिस्सा बन सकते हैं और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

HRA को लेकर बड़ा बदलाव

दूसरा बड़ा बदलाव HRA (House Rent Allowance) को लेकर है। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% HRA छूट वाले शहरों में शामिल कर लिया गया है। पहले यह सुविधा सिर्फ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता तक सीमित थी। हालांकि, नोएडा, गुरुग्राम और नवी मुंबई जैसे शहर अभी भी 40% वाली कैटेगरी में ही रहेंगे, जिससे कुछ लोगों को असमानता महसूस हो सकती है।

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सख्त हुई डिजिटल रिपोर्टिंग


इसके अलावा सरकार ने डिजिटल रिपोर्टिंग को काफी सख्त कर दिया है। अब टैक्स सिस्टम में ज्यादा डेटा-आधारित जांच होगी और हर लेनदेन की बेहतर ट्रैकिंग की जाएगी। खासकर क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल मनी और CBDC (Central Bank Digital Currency- डिजिटल रुपया) को भी रिपोर्टिंग सिस्टम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब है कि अब इनसे जुड़े ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर और ज्यादा मजबूत होगी।

डिजिटल और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर

नए इनकम टैक्स रूल 2026 (Income-tax Rules 2026) का मकसद साफ है, जहां जरूरत हो वहां राहत देना (जैसे EV और HRA) और जहां जरूरी हो, वहां निगरानी बढ़ाना। इसका मतलब है कि डिजिटल और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर सरकार अपनी नजर और पैनी करने जा रही है। (S -cnbctv18)

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Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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