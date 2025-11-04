Hindustan Hindi News
भारतीय मूल के 2 युवाओं ने जुकरबर्ग का तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र के सेल्फमेड अरबपति बने

संक्षेप: भारतीय मूल के दो अमेरिकी युवाओं आदर्श हीरमठ और सूर्या मिधा ने 22 वर्ष की आयु में इतिहास रच दिया है। दोनों ने अपने मित्र ब्रेंडन फूडी के साथ मिलकर शुरू किए गए एआई-आधारित भर्ती स्टार्टअप मेर्कर के माध्यम से दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फमेड अरबपति बनने का गौरव हासिल किया है।

Tue, 4 Nov 2025 05:33 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
भारतीय मूल के दो अमेरिकी युवाओं आदर्श हीरमठ और सूर्या मिधा ने 22 वर्ष की आयु में इतिहास रच दिया है। दोनों ने अपने मित्र ब्रेंडन फूडी के साथ मिलकर शुरू किए गए एआई-आधारित भर्ती स्टार्टअप मेर्कर के माध्यम से दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फमेड अरबपति बनने का गौरव हासिल किया है।

फोर्ब्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, मेर्कर ने पिछले सप्ताह 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब ₹2,900 करोड़) की नई फंडिंग प्राप्त की, जिससे कंपनी का मूल्यांकन 10 अरब डॉलर (लगभग ₹83,000 करोड़) तक पहुंच गया है। इस मूल्यांकन के बाद दोनों संस्थापकों की व्यक्तिगत संपत्ति अरबों डॉलर आंकी जा रही है।

मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड टूटा

इस उपलब्धि के साथ ही हीरमठ और मिधा ने मार्क जुकरबर्ग का 2008 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जब फेसबुक संस्थापक 23 वर्ष की उम्र में अरबपति बने थे। अब ये दोनों 22 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे युवा स्वनिर्मित अरबपति बन गए हैं। स्वनिर्मित अरबपति शब्द का अर्थ है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी शुद्ध संपत्ति कम-से-कम एक अरब डॉलर हो गई हो।

दोनों एक ही स्कूल के साथी

हीरमठ और मिधा ने कैलिफोर्निया के बेलारमाइन कॉलेज प्रिपरेटरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी और दोनों एक ही डिबेट टीम में थे। हीरमठ ने बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की, लेकिन स्टार्टअप पर पूरा ध्यान देने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी। सूर्या मिधा के माता-पिता मूल रूप से नई दिल्ली के निवासी हैं और बाद में अमेरिका में बस गए।

कंपनी का मॉडल

मेर्कर एक एआई संचालित प्लेटफॉर्म है जो कंपनियों को फ्रीलांसरों और पेशेवरों से जोड़ने में मदद करता है। कंपनी का कहना है कि उसका एआई इंजन भर्ती की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और लागत प्रभावी बनाता है। कंपनी का दावा है कि उसका एआई इंजन पारंपरिक भर्ती एजेंसियों की तुलना में कई गुना तेज़ और सटीक है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
