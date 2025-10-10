2 important news related to hdfc and atal pension yojana for you एचडीएफसी बैंक और अटल पेंशन योजना से जुड़ी दो खबरें आपके लिए बेहद जरूरी, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़2 important news related to hdfc and atal pension yojana for you

एचडीएफसी बैंक और अटल पेंशन योजना से जुड़ी दो खबरें आपके लिए बेहद जरूरी

अटल पेंशन योजना (APY) का नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो चुका है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब पुराने फॉर्म से रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जबकि, एचडीएफसी बैंक ने दीवाली से पहले अपने ग्राहकों को राहत दी है।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमFri, 10 Oct 2025 05:56 AM
एचडीएफसी बैंक और अटल पेंशन योजना से जुड़ी दो खबरें आपके लिए बेहद जरूरी

अटल पेंशन योजना (APY) का नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो चुका है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब पुराने फॉर्म से रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अटल पेंशन योजना में सबसे अहम बदलाव यह है कि एफएटीसीए/सीआरएस की घोषणा अब अनिवार्य कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई उपभोक्ता विदेशी नागरिक तो नहीं है। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि एपीवाई खाते सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिक हो खोल सकें। इसके अलावा फीस संरचना में भी बदलाव किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक पीआरएएन किट 18 रुपये और फिजिकल कार्ड 40 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि वार्षिक रखरखाव शुल्क 100 रुपये होगा। एपीवाई और एनपीएस-लाइट खाता खुलवाने और रखरखाव की फीस 15 रुपये रखी गई है। निजी क्षेत्र में एएमसी 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक तय की गई है, जबकि सभी लेन-देन पर शुल्क माफ रहेगा।

अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य कामगारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना है। इसके लिए उम्र 18 से 40 साल के बीची में होनी चाहिए। उपभोक्ता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।

एचडीएफसी बैंक ने कर्ज की दरें घटाईं

एचडीएफसी बैंक ने दीवाली से पहले अपने ग्राहकों को राहत दी है। बैंक ने आवास और वाहन ऋण समेत अन्य कर्ज की दरें घटा दी हैं, जो लागू हो चुकी हैं। बैंक के अनुसार, सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 5 से 15 आधार अंकों की कटौती की गई है। यह दर फ्लोटिंग दर वाले ऋण से जुड़ी होती है।

अब एमसीएलआर दरें 8.45% से 8.65% के बीच होगी, जो पहले 8.55% से 8.75% के बीच थीं। इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जिनके लोन एमसीएलआर से जुड़े हुए हैं और जिनकी रीसेट तिथि अक्तूबर के बाद है।

