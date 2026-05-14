LPG को लेकर दो गुड न्यूज, एक होर्मुज से आ रही और दूसरी रेट काे लेकर है
LPG Price Today: होर्मुज स्ट्रेट से 15वां एलपीजी टैंकर भारत के लिए निकल चुका है। वहीं, LPG सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹913 है। जयपुर में ₹916.5, लखनऊ में 950.50, कोलकाता में 939 का है।
एलपीजी को लेकर दो गुड न्यूज है। एलपीजी टैंकर 'एमवी सनशाइन' इस समय होर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहा है और उसे सुरक्षित भारत पहुंचने के लिए हरसंभव सहायता दी जा रही है। दूसरी खबर एलपीजी के रेट को लेकर है। एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, यह एलपीजी टैंकर फारस की खाड़ी से सुरक्षित निकाला जाने वाला 15वां एलपीजी ट्रैंकर है, जो भारत के लिए रवाना हुआ है। यह जहाज भारत की ओर बढ़ रहा है, और भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां इसे सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी मदद दे रही हैं।
एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं
दूसरी अच्छी खबर यह है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर के दाम में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹913 है। वहीं 5 किलोग्राम का सिलेंडर ₹339 और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का आज का रेट ₹3,071.50 है।
आगरा-जयपुर में क्या हैं एलपीजी के रेट
आगरा में घरेलू सिलेंडर 924.50 और कमर्शियल सिलेंडर ₹3125.5 का है। 5 किलो वाला सिलेंडर ₹344 में मिल रहा है। जयपुर में 14 किलो वाला घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल ₹3099 में बिक रहा है। जबकि, 5 किलो वाला सिलेंडर 341.5 रुपये का है।
लखनऊ-गोरखपुर में क्या हैं सिलेंडर के रेट
लखनऊ में 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट आज 950.50 और कमर्शियल के ₹3194 हैं। 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर 352.5 रुपये का बिक रहा है। गोरखपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट 975 रुपये हैं तो कमर्शियल के ₹3255.5 और 5 किलो वाला सिलेंडर 360.5 रुपये का है।
पटना-कोलकाता और बेंगलुरु के रेट
पटना में आज 14 किलो वाला घरेलू सिलेंडर ₹1002.50 और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर ₹3346.5 का है। जबकि, 5 किलो वाला सिलेंडर 371.5 रुपये का है। कोलकाता में कमर्शियल गैस आज ₹3,202 में है तो 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 939 रुपये। 5 किलो वाला सिलेंडर यहां 348 रुपये का है। बेंगलुरु में 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 340 रुपये, 14 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर का रेट 915.50 रुपये और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट 3152 रुपये है।
दुनिया में एलपीजी के औसत रेट से काफी सस्ता है भारत में गैस
भारतीय रुपये में देखें तो दुनिया भर में एलपीजी की औसत कीमत 86.19 रुपये प्रति लीटर है। जबकि भारत में औसत रेट 66.73 रुपये लीटर है। आंकड़े ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज ने जारी किए हैं। अमीर देशों में कीमतें अधिक होती हैं, जबकि गरीब देशों और जो देश प्राकृतिक गैस का उत्पादन व निर्यात करते हैं, वहां कीमतें काफी कम होती हैं।
अलग-अलग देशों के बीच कीमतों में यह अंतर एलपीजी पर लगाए गए विभिन्न टैक्स और सब्सिडी के कारण होता है। सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्राकृतिक गैस की समान कीमतें मिलती हैं, लेकिन वे अलग-अलग कर लगाने का निर्णय लेते हैं। नतीजतन, एलपीजी की खुदरा कीमत अलग-अलग हो जाती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें