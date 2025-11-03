दो बड़े बैंकों के मर्जर की तैयारी, PSU बैंकों के शेयर चमके, 4% तक की तेजी

संक्षेप: PSU Bank Stocks: सोमवार को कारोबार के दौरान PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के) बैंकों के शेयरों में 4% तक की तेजी देखी गई। यह उछाल सरकार की एक नई योजना की खबरों के बाद आया है, जिसमें कुछ सरकारी बैंकों का मर्जर और छोटे बैंकों का निजीकरण शामिल है।

PSU Bank Stocks: सोमवार को कारोबार के दौरान PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के) बैंकों के शेयरों में 4% तक की तेजी देखी गई। यह उछाल सरकार की एक नई योजना की खबरों के बाद आया है, जिसमें कुछ सरकारी बैंकों का मर्जर और छोटे बैंकों का निजीकरण शामिल है। इस खबर के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.26 पर्सेंट की तेजी है। इंडियन बैंक में 2.73%, केनरा बैंक में 2.18%, यूको बैंक में 1.63% की तेजी दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया में 1.42, पंजाब एंड सिंध बैंक में 1.38, स्टेट बैंक में 1.06 और सेंट्रल बैंक में 1.01 पर्सेंट की तेजी है। आईओबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी हरे निशान पर

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुंबई के दो बड़े बैंकों के मर्जर की तैयारी अखबार 'मिंट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर की रणनीति बना रही है। दोनों बैंकों का मुख्यालय मुंबई में है। अगर यह मर्जर होता है, तो इससे देश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा।

चेन्नई के बैंक भी हो सकते हैं शामिल रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वित्त मंत्रालय चेन्नई स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक के मर्जर की संभावना भी तलाश रहा है।

छोटे बैंकों पर निजीकरण की नजर सरकार का यह कदम आने वाले वर्षों में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने और उनके कामकाज में दोहराव को कम करने के लक्ष्य का हिस्सा है। इसी कड़ी में, रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे छोटे बैंकों को भविष्य में निजी हाथों में बेचे जाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इनकी संपत्ति अन्य बड़े सार्वजनिक बैंकों के मुकाबले कम है।