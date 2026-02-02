Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़17 year old company Marri Retail Limited files DRHP for IPO check details
17 पुरानी कंपनी का आ रहा है IPO, 26 जिलों में फैला है कारोबार

17 पुरानी कंपनी का आ रहा है IPO, 26 जिलों में फैला है कारोबार

संक्षेप:

IPO News: हैदराबाद की कंपनी Marri Retail Limited ने आईपीओ के लिए आवेदन किया है। 17 साल पुरानी कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू पर 522 करोड़ रुपये के जरिए जारी करेगी। यह आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों पर आधारित होगा।

Feb 02, 2026 05:06 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IPO News: हैदराबाद की कंपनी Marri Retail Limited ने आईपीओ के लिए आवेदन किया है। 17 साल पुरानी कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू पर 522 करोड़ रुपये के जरिए जारी करेगी। यह आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों पर आधारित होगा। बता दें, कंपनी के प्रमोटर 27,000,000 शेयर बेच रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी

कंपनी फ्रेश शेयरों से जुटाए पैसों में से 115.60 करोड़ रुपये कर्ज भुगतान के लिए करेगी। वहीं, 250.50 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उपयोग किया जाएगा। कंपनी इस पैसे को उपयोग 10 नए कपड़ा स्टोर खोलने के लिए करेगी। बता दें, अगर कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 104.40 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रही तब की स्थिति में फ्रेश शेयरों का साइज कम हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:पेनी स्टॉक में लगा 5% का अपर सर्किट, 1 हफ्ते में 27% चढ़ा भाव, कीमत ₹10 से कम

आईपीओ में किसके लिए कितना हिस्सा प्रस्तावित

इश्यू के साइज का अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए किया जाएगा। वहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए 15 प्रतिशत और रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 35 प्रतिशत हिस्सा रहेगा।

इस कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई थी। मौजूदा समय में कंपनी के पास 34 स्टोर हैं। कंपनी के स्टोर तेलंगाना, आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 26 जिलों में है। कंपनी कई ब्रांड के नाम से अपने स्टोर को ऑपरेट करती है। जैसे चेन्नई शॉपिंग मॉल, जेसी मॉल, जे सी ब्रदर्स और जिंस कॉर्नर कपड़े की कैटगरी में है। वहीं, The Chennai Shopping Mall Jewellers ज्वेलरी कैटगरी में है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 18% बढ़ा, ₹16 डिविडेंड का ऐलान, शेयरों में 8% की तेजी

आर्थिक स्थिति कैसी है?

चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीने में कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 1301.42 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 83.52 करोड़ रुपये रहा है।

Nuvama Wealth Management Limited, IIFL Capital Services Limited और Motilal Oswal Investment Advisors Limited को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,