17 पुरानी कंपनी का आ रहा है IPO, 26 जिलों में फैला है कारोबार

IPO News: हैदराबाद की कंपनी Marri Retail Limited ने आईपीओ के लिए आवेदन किया है। 17 साल पुरानी कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू पर 522 करोड़ रुपये के जरिए जारी करेगी। यह आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों पर आधारित होगा। बता दें, कंपनी के प्रमोटर 27,000,000 शेयर बेच रहे हैं।

फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी कंपनी फ्रेश शेयरों से जुटाए पैसों में से 115.60 करोड़ रुपये कर्ज भुगतान के लिए करेगी। वहीं, 250.50 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उपयोग किया जाएगा। कंपनी इस पैसे को उपयोग 10 नए कपड़ा स्टोर खोलने के लिए करेगी। बता दें, अगर कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 104.40 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रही तब की स्थिति में फ्रेश शेयरों का साइज कम हो जाएगा।

आईपीओ में किसके लिए कितना हिस्सा प्रस्तावित इश्यू के साइज का अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए किया जाएगा। वहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए 15 प्रतिशत और रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 35 प्रतिशत हिस्सा रहेगा।

इस कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई थी। मौजूदा समय में कंपनी के पास 34 स्टोर हैं। कंपनी के स्टोर तेलंगाना, आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 26 जिलों में है। कंपनी कई ब्रांड के नाम से अपने स्टोर को ऑपरेट करती है। जैसे चेन्नई शॉपिंग मॉल, जेसी मॉल, जे सी ब्रदर्स और जिंस कॉर्नर कपड़े की कैटगरी में है। वहीं, The Chennai Shopping Mall Jewellers ज्वेलरी कैटगरी में है।

आर्थिक स्थिति कैसी है? चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीने में कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 1301.42 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 83.52 करोड़ रुपये रहा है।

Nuvama Wealth Management Limited, IIFL Capital Services Limited और Motilal Oswal Investment Advisors Limited को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।