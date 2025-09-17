14 crore to 390 crore rupees this investor strikes gold again with urban company ipo लिस्टिंग के साथ ही 27 गुना का रिटर्न, पहले ही दिन मालामाल हुए ये निवेशक, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़14 crore to 390 crore rupees this investor strikes gold again with urban company ipo

लिस्टिंग के साथ ही 27 गुना का रिटर्न, पहले ही दिन मालामाल हुए ये निवेशक

कंपनी के शेयर ने बीएसई पर आईपीओ प्राइस से 56.31 प्रतिशत की उछाल के साथ 161 रुपये पर कारोबार शुरू किया। बाद में, यह 73.78 प्रतिशत बढ़कर 179 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई में, कंपनी का शेयर 57.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ के साथ 162.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 03:25 PM
share Share
Follow Us on
लिस्टिंग के साथ ही 27 गुना का रिटर्न, पहले ही दिन मालामाल हुए ये निवेशक

Urban Company IPO: स्टार्टअप जगत से एक बड़ी सफलता की कहानी सामने आई है। अमेरिकी वेंचर कैपिटल दिग्गज एक्सेल (Accel) (जो फेसबुक के शुरुआती निवेशक के रूप में मशहूर है) ने भारत की होम सर्विसेज कंपनी अर्बन कंपनी से भी शानदार मुनाफा कमाया है। बता दें कि एक्सेल ने करीब 10 साल पहले अर्बन कंपनी में निवेश किया था, जब उसने कंपनी के शेयर औसतन ₹3.77 प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे थे। उस समय उसका कुल निवेश केवल ₹14.3 करोड़ का था।

58% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ IPO

अब, कंपनी के IPO में शेयर का दाम ₹103 तय हुआ और लिस्टिंग के दिन शेयर 57.52% प्रीमियम पर खुले। यानी, Accel का वही निवेश अब बढ़कर ₹390 करोड़ हो गया है। यह करीब 27 गुना रिटर्न है, जो निवेश जगत में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

क्या है डिटेल

कंपनी के शेयर ने बीएसई पर आईपीओ प्राइस से 56.31 प्रतिशत की उछाल के साथ 161 रुपये पर कारोबार शुरू किया। बाद में, यह 73.78 प्रतिशत बढ़कर 179 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई में, कंपनी का शेयर 57.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ के साथ 162.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 24,216.49 करोड़ रुपये रहा। बता दें कि अर्बन कंपनी लिमिटेड के आईपीओ को निवेशकों की भारी समर्थन मिला। पिछले सप्ताह शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन तक कंपनी के आईपीओ को 103.63 गुना सब्सक्राइब किया गया था। कंपनी के 1,900 करोड़ रुपये के आईपीओ का मूल्य दायरा 98-103 रुपये प्रति शेयर था।

कंपनी नए शेयरों की बिक्री से जुटाई गई राशि का उपयोग नई प्रौद्योगिकी के विकास और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, अपने कार्यालयों के लिए लीज भुगतान, विपणन गतिविधियों और सामान्य कंपनी कामकाज पर करेगी। अर्बन कंपनी विभिन्न घरेलू और सौंदर्य श्रेणियों में गुणवत्ता-संचालित सेवाओं और समाधान के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित, पूर्ण-स्टैक ऑनलाइन बाजार का संचालन करती है। भारत के अलावा, इसकी उपस्थिति संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और सऊदी अरब में भी है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।