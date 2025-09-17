लिस्टिंग के साथ ही 27 गुना का रिटर्न, पहले ही दिन मालामाल हुए ये निवेशक

कंपनी के शेयर ने बीएसई पर आईपीओ प्राइस से 56.31 प्रतिशत की उछाल के साथ 161 रुपये पर कारोबार शुरू किया। बाद में, यह 73.78 प्रतिशत बढ़कर 179 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई में, कंपनी का शेयर 57.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ के साथ 162.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ।

Urban Company IPO: स्टार्टअप जगत से एक बड़ी सफलता की कहानी सामने आई है। अमेरिकी वेंचर कैपिटल दिग्गज एक्सेल (Accel) (जो फेसबुक के शुरुआती निवेशक के रूप में मशहूर है) ने भारत की होम सर्विसेज कंपनी अर्बन कंपनी से भी शानदार मुनाफा कमाया है। बता दें कि एक्सेल ने करीब 10 साल पहले अर्बन कंपनी में निवेश किया था, जब उसने कंपनी के शेयर औसतन ₹3.77 प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे थे। उस समय उसका कुल निवेश केवल ₹14.3 करोड़ का था।

58% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ IPO अब, कंपनी के IPO में शेयर का दाम ₹103 तय हुआ और लिस्टिंग के दिन शेयर 57.52% प्रीमियम पर खुले। यानी, Accel का वही निवेश अब बढ़कर ₹390 करोड़ हो गया है। यह करीब 27 गुना रिटर्न है, जो निवेश जगत में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

एनएसई में, कंपनी का शेयर 57.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ के साथ 162.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 24,216.49 करोड़ रुपये रहा। बता दें कि अर्बन कंपनी लिमिटेड के आईपीओ को निवेशकों की भारी समर्थन मिला। पिछले सप्ताह शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन तक कंपनी के आईपीओ को 103.63 गुना सब्सक्राइब किया गया था। कंपनी के 1,900 करोड़ रुपये के आईपीओ का मूल्य दायरा 98-103 रुपये प्रति शेयर था।