3 महीने में 260% तक उछले 13 पेनी स्टॉक! क्या आपके पास भी है इनमें से कोई शेयर?

शेयर बाजार में कम कीमत वाले पेनी स्टॉक्स (Penny Stocks) अक्सर बड़े रिटर्न की वजह से निवेशकों का ध्यान खींचते हैं। हालांकि, इनमें जोखिम भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन सही समय पर सही शेयर चुनने वाले निवेशकों को शानदार मुनाफा मिल सकता है। पिछले तीन महीनों में ऐसे ही 13 पेनी स्टॉक्स ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 40% से लेकर 261% तक का रिटर्न दिया है। इनमें से 2 शेयर मल्टीबैगर बन गए, यानी उन्होंने निवेशकों का पैसा दोगुने से भी ज्यादा कर दिया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, इन शेयरों का चयन कुछ खास मानकों के आधार पर किया गया। इनमें मार्केट कैप 1,000 करोड़ रुपये से कम, शेयर की कीमत 20 रुपये से कम और कम से कम 5 लाख शेयरों का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम शामिल था। इन मानकों के जरिए ऐसे माइक्रो-कैप शेयरों की पहचान की गई, जिनमें हाल के महीनों में तेजी का मजबूत रुझान देखने को मिला।

सबसे शानदार प्रदर्शन एवेक्सिया लाइफकेयर (Evexia Lifecare) ने किया। इस पेनी स्टॉक ने केवल तीन महीनों में 261% का रिटर्न देकर निवेशकों को चौंका दिया और मल्टीबैगर बन गया। इसके बाद विजी फाइनेंस (Viji Finance) ने 127% की छलांग लगाई और यह भी मल्टीबैगर क्लब में शामिल हो गया। वहीं, इंपावर इंडिया ने 96%, साधना निट्रो शेम (Sadhana Nitro Chem) ने 91% और डैन्यूब इंडस्ट्रीज़ (Danube Industries) ने 75% का दमदार रिटर्न दिया।

इसके अलावा ऑन्टिक फिनसर्व (Ontic Finserve) ने 59%, होमरे (Homre) ने 58%, Srestha Finvest ने 55%, Spectrum Foods ने 46%, Consecutive Commodities और NHC Foods ने 40-40%, Anlon Healthcare ने 40%, जबकि Tilak Ventures ने 36% का रिटर्न दिया। इन सभी शेयरों ने कम समय में निवेशकों को आकर्षक कमाई का मौका दिया।

हालांकि, पेनी स्टॉक्स में निवेश करना हमेशा आसान नहीं होता। इन शेयरों में उतार-चढ़ाव (Volatility) काफी ज्यादा होता है और कई बार इनमें लिक्विडिटी (Liquidity) की भी समस्या रहती है। इसके अलावा इन कंपनियों के बारे में सार्वजनिक जानकारी सीमित होती है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। इसलिए केवल कम कीमत देखकर निवेश करना सही रणनीति नहीं मानी जाती।

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, बिजनेस मॉडल, प्रमोटर की हिस्सेदारी, कर्ज और भविष्य की संभावनाओं का अच्छी तरह विश्लेषण करना चाहिए। साथ ही निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का केवल छोटा हिस्सा ही ऐसे हाई-रिस्क शेयरों में लगाना चाहिए।

अगर आपने तीन महीने पहले इन 13 शेयरों में निवेश किया होता, तो आपका रिटर्न काफी शानदार हो सकता था। लेकिन, यह भी याद रखना जरूरी है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। इसलिए, किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखें।

3 महीने में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले 13 पेनी स्टॉक