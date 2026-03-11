Hindustan Hindi News
Mar 11, 2026 08:19 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
इन 12 शेयरों में बड़ी हलचल की उम्मीद, जानें क्यों इनपर आज रहेगी बाजार की नजर

विभिन्न अपडेट्स के चलते कुछ स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। जैसेइंफोसिस ने एआई पर दांव लगाया है तो वॉरी को सोलर प्लांट का ठेका मिला है। इंडिगो के सीईओ का इस्तीफा हुआ है और राहुल भाटिया अब इसकी कमान संभालेंगे। आदित्य बिड़ला कैपिटल का हाउसिंग फाइनेंस में 750 करोड़ का निवेश और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-कैपरी ग्लोबल की साझेदारी हुई रिन्यू, जैसी खबरें निवेशकों को आज इन स्टॉक्स पर नजर रखने को मजबूर कर देंगी।

इंफोसिस

डिजिटल सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी इंफोसिस ने इंकोरा के साथ एक नया रणनीतिक सहयोग शुरू किया है। इस साझेदारी का मकसद इंकोरा की ग्लोबल सप्लाई चेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

वॉरी एनर्जीज

कंपनी की सहायक कंपनी वॉरी सोलर अमेरिकास इंक ने यूनाइटेड सोलर होल्डिंग्स इंक के साथ एक शेयर सब्सक्रिप्शन समझौता किया है। इसके तहत 30 मिलियन डॉलर में यूएसएच के लगभग 53,68,551 सीरीज बी पसंदीदा शेयरों को खरीदा जाएगा।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ने कैपरी ग्लोबल कैपिटल के साथ अपनी को-लेंडिंग पार्टनरशिप को रिन्यू किया है ताकि प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण दिए जा सकें। इस व्यवस्था में दोनों संस्थाओं की भागीदारी से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कैपरी ग्लोबल कैपिटल, दोनों के पोर्टफोलियो का विस्तार होगा।

वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज

कंपनी ने 300 मेगावाट एसी/420 मेगावाट पी क्षमता वाले जमीन पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र (ग्राउंड-माउंटेड सोलर पीवी प्लांट) के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कार्यों का एक ठेका साइन किया है। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2027-28 के दौरान पूरा किया जाना है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्सास में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी परियोजना का समर्थन कर रही है। ट्रंप ने कहा कि यह 300 अरब डॉलर का सौदा है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उनका मतलब यह है कि यह भारत के साथ एक बड़े समझौते का हिस्सा है।

आदित्य बिड़ला कैपिटल

कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस के इक्विटी शेयरों में राइट्स के आधार पर 750 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस निवेश के बाद शेयरहोल्डिंग प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कई निवेशकों को निजी प्लेसमेंट के आधार पर 300 करोड़ रुपये के 30,000 गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, 25 करोड़ रुपये के 250 डिबेंचर और 430 करोड़ रुपये के 4,300 डिबेंचर आवंटित किए हैं।

हिंदुस्तान जिंक

कंपनी ने सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किया है। सीएमआर भारत की प्रमुख गैर-लौह रीसाइक्लिंग कंपनी है। इस साझेदारी के तहत जिंक पार्क में जिंक मिश्र धातु निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी। त्रिपुरा ग्रुप के साथ पिछले समझौते के बाद जिंक पार्क के लिए यह दूसरी बड़ी साझेदारी है।

अडानी एंटरप्राइजेज

कंपनी की सहायक कंपनी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट ने डी पी जैन टीओटी टोल रोड्स के शेष 49 प्रतिशत इक्विटी शेयरों और 100 प्रतिशत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ओसीआरपीएस का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ, डीपीजे टीओटी अदानी रोड ट्रांसपोर्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

बैंक ऑफ बड़ौदा

सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने 12 मार्च से सभी अवधियों के लिए अपनी सीमांत लागत निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में कोई बदलाव नहीं किया है।

एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग

कंपनी को अनूपपुर थर्मल एनर्जी से 401.33 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर अनूपपुर में 2×800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सिविल और पी-वे (पटरी संबंधी) कार्यों के निष्पादन से संबंधित है।

पॉली कैब इंडिया

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पॉलीकैब इंडिया के खिलाफ कर मांग को घटाकर 57.58 करोड़ रुपये कर दिया है, जो पहले 327.47 करोड़ रुपये था।

इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो)

पीटर एल्बर्स ने 10 मार्च से प्रभावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया अंतरिम आधार पर प्रबंधन की जिम्मेदारियां संभालेंगे।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

