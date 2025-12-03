अडानी-अंबानी की जीवनभर की कमाई पर भारी इन 2 अरबपतियों की 11 महीने की कमाई

संक्षेप: इस साल लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अपने नेटवर्थ में कुल 195 अरब डॉलर जोड़े। इनमें सबसे अधिक 102 अरब डॉलर लैरी पेज के हैं और 93 अरब डॉलर सर्गेई ब्रिन के। दोनों की एक साल की संयुक्त कमाई मुकेश अंबानी के कुल नेटवर्थ 106 अरब डॉलर और अडानी के 85.6 अरब डॉलर से अधिक है।

टेक्नोलॉजी सेक्टर के दिग्गजों ने इस साल निवेशकों को अरबों की कमाई से चौंका दिया है, जिसमें विशेष रूप से Google के सह-संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अपने नेटवर्थ में अद्भुत बढ़ोतरी दर्ज की है। इन दोनों अरबपतियों की केवल इस साल की अबतक की कमाई ही एशिया के पहले और दूसरे सबसे रईस व्यक्तियों की जीवनभर की कमाई से अधिक है।

बता दें 2025 की शुरुआत से अब तक, लैरी पेज की कुल संपत्ति में $102 अरब की भारी वृद्धि हुई है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर टेक्नोलॉजी उद्यमियों में एक टॉप पोजीशन देता है। उनके सहयोगी और Google के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने भी $93 अरब की वृद्धि के साथ ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में मजबूती दिखाई है।

वहीं, Oracle के संस्थापक लैरी एलिसन की कुल संपत्ति $259 अरब है। उनका YTD (Year To Date) लाभ $67.7 अरब का है, जो उन्हें टॉप अमीरों की सूची में तीसरे स्थान पर बनाए रखता है।

टेक्नोलॉजी सेक्टर से बाहर, मेक्सिको के कार्लोस स्लिम ने भी 34.8 अरब डॉलर का सालाना लाभ कमाया है, जबकि फ्रांस के बर्नार्ड आर्नाल्ट ने चीन की कमोडिटी बाजार में भारी बढ़त के दम पर $25.5 अरब कमाए हैं।

NVIDIA के प्रमुख जेनसेन हुआंग भी इस साल अबतक 43.3 अरब डॉलर पीटकर कमाई के माामले में चौथे स्थान पर हैं। इनके अलावा रिटेल सेक्टर से जिम वॉल्टन (24.4 अरब डॉलर), एलिस वाल्टन (24.2 अरब डॉलर)और रॉब वॉल्टन (24.2 अरब डॉलर) भी कमाई की टॉप-10 लिस्ट में शामिल हैं।