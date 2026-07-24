गजब दहाड़ रहा 10वीं फेल लड़के की कंपनी का शेयर, सचिन तेंदुलकर भी थे फिदा

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 09: Former Indian Cricketer Sachin Tendulkar looks on prior to the ICC Men's T20 Cricket World Cup West Indies & USA 2024 match between India and Pakistan at Nassau County International Cricket Stadium on June 09, 2024 in New York, New York. Robert Cianflone/Getty Images/AFP (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने जिस कंपनी के शेयर खरीदकर कमाई की थी, उसके परफॉर्मेंस ने हर किसी को चौंका दिया है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को जब शेयर बाजार में बिकवाली वाला माहौल था तब यह शेयर दहाड़ रहा था। हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड है। इस कंपनी ने हाल ही में अपना पहला मेक-इन-इंडिया टर्बो जेट इंजन डीआरडीओ (DRDO) और रक्षा मंत्रालय को डिलीवर कर दिया है। इस उपलब्धि के बाद निवेशकों में कंपनी और इसके मालिक के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। आइए जान लेते हैं कि आखिर कैसे यह कंपनी वजूद में आई।

कंपनी के बारे में आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के फाउंडर राकेश चोपदार हैं। राकेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। आलम ये हुआ कि वह 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए। इसके बाद परिवार से उन्हें निकम्मा और बेरोजगार जैसै टैग मिले। 1990 के दशक के आखिर में राकेश चोपदार अपने पिता की हैदराबाद स्थित छोटी फैक्ट्री Atlas Fasteners में काम करने लगे। इस दौरान राकेश सिर्फ मशीन चलाना नहीं सीखते थे बल्कि यह समझने की कोशिश करते थे कि फैक्ट्री में बनने वाला हर पार्ट आखिर किस काम आता है। वे उन जगहों तक जाते थे जहां इन पुर्जों का इस्तेमाल होता था, ताकि उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझ सकें। पिता की कंपनी में करीब 12 साल तक काम करने के बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया।

2008 में बनाई कंपनी आर्थिक मंदी का दौर था। इस माहैल के बीच साल 2008 में उन्होंने हैदराबाद के बालानगर में केवल 200 वर्गमीटर की एक छोटी-सी यूनिट और एक सेकेंड हैंड CNC मशीन के साथ आजाद इंजीनियरिंग की शुरुआत की। इस कंपनी को पहला ऑर्डर यूरोप से मिला। इस ऑर्डर के तहत थर्मल पावर टर्बाइन के लिए एयरफॉयल बनाने थे। इसके बाद कंपनी ने थर्मल पावर के साथ-साथ न्यूक्लियर, गैस और हाइड्रोजन टर्बाइन के लिए भी अत्याधुनिक पुर्जे बनाना शुरू किया। वर्ष 2014 में कंपनी ने 20,000 वर्गमीटर के बड़े प्लांट में शिफ्ट होकर उत्पादन क्षमता बढ़ाई और एयरोस्पेस, डिफेंस और ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों के लिए मिशन-क्रिटिकल कंपोनेंट्स तैयार करने लगी। साल 2008 में कंपनी का कारोबार महज ₹2 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर ₹350 करोड़ तक पहुंच गया।

शेयर का परफॉर्मेंस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आजाद इंजीनियरिंग के शेयर की कीमत 4 पर्सेंट बढ़कर 2440.15 रुपये पर पहुंच गई है। शेयर ने इसी जुलाई महीने में 2,530.00 रुपये के स्तर को टच किया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। बता दें कि दिसंबर 2023 में कंपनी का ₹524 प्रति शेयर के भाव पर आईपीओ आया और इसे 80 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। सचिन तेंदुलकर ने भी कंपनी में दांव लगाया था। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने मार्च 2023 में कंपनी में करीब ₹5 करोड़का निवेश कर लगभग 1% हिस्सेदारी खरीदी थी। लिस्टिंग के बाद उनके निवेश की वैल्यू 15 गुना से अधिक बढ़ गई।