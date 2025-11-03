Hindustan Hindi News
1 साल में 1085% का रिटर्न, अगर शेयर ऐसा है तो आप भी खरीदना चाहेंगे

संक्षेप: Multibagger Stock: आज स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का शेयर भाव बीएसई पर 57.73 रुपये प्रति शेयर के इंट्राडे हाई स्तर पर खुला। पिछले एक सप्ताह में इस हॉस्पिटैलिटी स्टॉक में 29.91% की बढ़ोतरी हुई है। पिछली तिमाही में यह शेयर 44.79% चढ़ा है और पिछले एक साल में इसने 1085.3% की शानदार बढ़त दर्ज की है।

Mon, 3 Nov 2025 01:05 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयर कीमत में सोमवार को 5% की बढ़ोतरी हुई और यह अपने अपर सर्किट पर पहुंच गया। कंपनी ने राइटफेस्ट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी का पूर्ण स्वामित्व हासिल करने की घोषणा के बाद से, यह शेयर लगातार पांच से अधिक सत्रों से तेजी के रुझान में है। यह कदम भारत में कैजुअल डाइनिंग, क्विक-सर्विस और टेक्नोलॉजी-आधारित फूड एक्सपीरियंस के तेजी से बदलते लैंडस्केप में कंपनी की एक रणनीतिक वृद्धि को दर्शाता है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह अधिग्रहण?

यह सौदा सिर्फ एक मनोरंजन वेन्यू ऑपरेटर के अधिग्रहण से कहीं आगे का है। यह कंपनी के culinary शुरुआत से आगे बढ़कर अनुभवात्मक लाइफस्टाइल क्षेत्र में विस्तार का एक सोचा-समझा कदम है। राइटफेस्ट के प्रतिष्ठित ब्रांड, लाइव म्यूजिक इवेंट्स और प्रीमियम वेन्यू ऑफरिंग्स का उपयोग करके, कंपनी महानगरीय शहरों और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर धनी मिलेनियल्स और पर्यटकों की बढ़ती मांग का फायदा उठाना चाहती है।

एक व्यापक लाइफस्टाइल ब्रांड बनने की राह

इस रणनीतिक पहल के जरिए, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड अब सिर्फ एक खाद्य सेवा प्रदाता ही नहीं, बल्कि एक व्यापक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में विकसित हो रही है। कंपनी अब डाइनिंग, नाइटलाइफ और मनोरंजन से जुड़े करीब से चुने हुए अनुभव प्रदान करेगी। इससे कंपनी को और अधिक वृद्धि और 'एसेट-लाइट' (कम निवेश वाले) राजस्व के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

चेयरमैन ने क्या कहा

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड के चेयरपर्सन और डायरेक्टर, मोहन बाबू करजेला ने कहा, "राइटफेस्ट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी का अधिग्रहण, एक मल्टी-फॉर्मेट, अनुभव-केंद्रित खाद्य और आतिथ्य कंपनी बनाने की हमारी यात्रा में एक अहम मील का पत्थर है। राइटफेस्ट ने लगातार उन डेस्टिनेशन को तैयार करने में रचनात्मकता और उत्कृष्टता प्रदर्शित की है, जो सिर्फ भोजन से परे हैं। यह आज के महत्वाकांक्षी भारतीय दर्शकों से गहराई से जुड़ने वाले लाइफस्टाइल अनुभव पहुंचाता है।"

ब्लैकस्टोन में बहुमत हिस्सेदारी की संभावना

कंपनी के बोर्ड ने मोहन बाबू करजेला को ब्लैकस्टोन मैनेजमेंट एलएलसी में बहुमत हिस्सेदारी (मेजॉरिटी स्टेक) के संभावित अधिग्रहण के संबंध में आकलन, समीक्षा और कंपनी की ओर से सूचित निर्णय लेने का अधिकार दिया है। श्री करजेला को कानूनी, वित्तीय और रणनीतिक सलाहकारों के सहयोग से निवेश की शर्तों पर बातचीत करने और सौदे को अंतिम रूप देने का अधिकार भी दिया गया है।

1 साल में करीब 1100 पर्सेंट का रिटर्न

आज स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का शेयर भाव बीएसई पर 57.73 रुपये प्रति शेयर के इंट्राडे हाई स्तर पर खुला। इसके बाद शेयर ने 57 रुपये प्रति शेयर का इंट्राडे लो स्तर छुआ। पिछले एक सप्ताह में इस हॉस्पिटैलिटी स्टॉक में 29.91% की बढ़ोतरी हुई है। पिछली तिमाही में यह शेयर 44.79% चढ़ा है और पिछले एक साल में इसने 1085.3% की शानदार बढ़त दर्ज की है।

क्या करती है कंपनी

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स आईटी सेवाओं और आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रदान करने में माहिर है। यह भारत और दुनिया भर में विभिन्न व्यवसायों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रक्रियाओं, गतिविधियों और कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। इसमें डेटा प्रोसेसिंग, कॉल सेंटर सर्विसेज, तकनीकी सहायता, डेटा स्टोरेज, बैक ऑफिस ऑपरेशन, अकाउंटिंग, पेरोल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी जैसी सेवाएं शामिल हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

