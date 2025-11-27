पेटीएम, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स समेत फोकस में रहेंगे 10 शेयर
Stocks in Focus Today: आज फोकस में रहने वाले स्टॉक्स की बात करें तो इनमें पेटीएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, विप्रो, जम्मू-कश्मीर बैंक, एक्सिस बैंक, अशोका बिल्डकॉन और ओबेरॉय रियल्टी हैं।
Stocks in Focus Today: आज घरेलू शेयर मार्केट के लिए 27 नवंबर का दिन ऐतिहासिक हो सकता है। ग्लोबल संकेत अगर सही साबित हुए तो पहली बार बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 86000 के लेवल को पार कर सकता है। दूसरी ओर अगर आज फोकस में रहने वाले स्टॉक्स की बात करें तो इनमें पेटीएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, विप्रो, जम्मू-कश्मीर बैंक, एक्सिस बैंक, अशोका बिल्डकॉन और ओबेरॉय रियल्टी हैं।
आज इन शेयरों पर रहेगी बाजार की नजर
पेटीएम
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जारी कर दिया है, जो कि वन 97 कम्युनिकेशन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा
कंपनी ने सिर्फ सात महीनों में 30,000 इलेक्ट्रिक एसयूवी इकाइयों की डिलीवरी का प्रभावशाली आंकड़ा छुआ है, जो लगभग हर दस मिनट में एक बिक्री के बराबर है।
बजाज ऑटो
बजाज ऑटो ने अपने नए मॉडल 'बजाज रिकी' के साथ ई-रिक्शा सेगमेंट में एंट्री की है। महामारी के बाद से इस बाजार में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है।
एशियन पेंट्स
कंपनी की सहायक कंपनी बर्जर पेंट्स इमिरेट्स लिमिटेड, यूएई में अपनी दूसरी पेंट उत्पादन इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है।
व्हर्लपूल ऑफ इंडिया
प्रमोटर ब्लॉक डील के जरिए 95 लाख शेयर (7.5% हिस्सेदारी) बेचने जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 965 करोड़ रुपये बैठती है।
विप्रो
कंपनी ने आईआईएससी और एफएसआईडी के साथ नेक्स्ट-जेनरेशन टेक्नोलॉजीज में रिसर्च और इनोवेशन के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।
जम्मू-कश्मीर बैंक
बैंक के बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए 750 करोड़ रुपये और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 500 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है।
एक्सिस बैंक
आनंद विस्वनाथन को1 जनवरी, 2026 से तीन साल की अवधि के लिए बैंक का नया चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
अशोका बिल्डकॉन
कंपनी की प्रमुख सहायक अशोका कॉन्सेशन ने अपनी पांच परियोजनाओं में अपनी पूरी हिस्सेदारी मेपल इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को बेच दी है।
ओबेरॉय रियल्टी
कंपनी ने मुंबई के नेपियन सी रोड पर 4,706 वर्ग मीटर जमीन के रीडेवलपमेंट का करार किया है, जिससे लगभग 1.18 लाख वर्ग फुट की बिक्री योग्य जगह मिलने की उम्मीद है।
भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार, 26 नवंबर को शानदार प्रदर्शन किया। लगातार तीन सत्रों के नुकसान के बाद, बाजार में जबरदार खरीदारी देखने को मिली और वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों ने भी इस रैली को सहारा दिया।
मुख्य सूचकांकों ने मारी बाजी
सेंसेक्स ने तेज उछाल के साथ 1,023 अंक (1.21%) की बढ़त दर्ज करते हुए 85,609.51 के स्तर पर कारोबार समाप्त किया। निफ्टी 50 ने भी 321 अंक (1.24%) की बढ़त के साथ 26,205.30 पर समापन देखा। मिडकैप इंडेक्स 1.32% और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.23% चढ़ गया।