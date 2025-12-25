Hindustan Hindi News
इन 10 शेयरों के आगे सोना-चांदी भी मांगे पानी, 1 साल में 5000% तक का दिया मुनाफा

संक्षेप:

Top 10 performer stocks 2025: पिछले एक साल में छोटे बाजार के शेयरों ने निवेशकों को अद्भुत रिटर्न दिया है। स्वदेशी इंडस्ट्रीज ने 5,378% तक का मुनाफा दिया, जो सोने-चांदी से भी बेहतर है। जानिए कौन से हैं ये टॉप 10 शेयर और किसने किया निवेशकों को करोड़पति!

Dec 25, 2025 10:41 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Top 10 performer stocks 2025: रिटर्न के मामले में दिग्गज कंपनियों के शेयरों पीछे छोड़ चुके सोना-चांदी भी 10 शेयरों के आगे पानी मांग रहे हैं। सोना पिछले एक साल में लगभग 70-78% और चांदी 130-144% तक बढ़ी है। वहीं, भारतीय शेयर मार्केट के स्मॉल-कैप सेगमेंट में निवेशकों की बल्ले-बल्ले हो गई है। हालिया डेटा के मुताबिक, स्वदेशी इंडस्ट्रीज (Swadeshi Ind) ने पिछले एक साल में जबरदस्त 5,378% रिटर्न देकर सभी को चौंका दिया है। वर्तमान कीमत 156.80 रुपये पर पहुंच चुकी है। इस दौरान स्टॉक ने रॉकेट की स्पीड से उछाल मारा।

इसके ठीक पीछे मिडवेस्ट गोल्ड (Midwest Gold) ने 3,853% का रिटर्न दिया, जिसकी कीमत अब 4,580 रुपये तक पहुंच गई। सुमीत इंडस्ट्रीज (Sumeet Ind) ने 3,819% रिटर्न के साथ लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया।

ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्मॉल-कैप स्टॉक्स में छिपे 'मल्टीबैगर' ने निवेशकों को करोड़पति बना दिया। उदाहरण के तौर पर, स्वदेशी इंडस्ट्रीज में 1 लाख निवेश करने वाले को आज 54 लाख का रिटर्न मिला!

ज्यादतर स्टॉक्स इंडस्ट्रियल, केमिकल और फाइनेंशियल सेक्टर से

ये स्टॉक्स ज्यादातर इंडस्ट्रियल, केमिकल और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हैं, जहां वॉल्यूम और एसेट टर्नओवर जैसे मेट्रिक्स मजबूत दिख रहे हैं। उदाहरण के रूप में स्वदेशी इंडस्ट्रीज का टोटल एसेट टर्नओवर 1.60 है और मार्केट कैप महज 170 करोड़। हालांकि, फोर्स मोटर्स (18,365 रुपये) और नुवामा वेल्थ (7,615 रुपये) जैसे बड़े नामों ने भी ठोस प्रदर्शन किया

2025 में छप्परफाड़ रिटर्न देने वाले टॉप-10 स्टॉक्स

स्वदेशी इंडस्ट्रीज अभी 156.80 रुपये पर है और इसमें 5378% की उछाल दर्ज की गई है।

मिडवेस्ट गोल्ड शेयर का वर्तमान मूल्य 4,580 रुपये है। इसमें एक साल में 3853 प्रतिशत की उड़ान दर्ज की गई।

सुमीत इंडस्ट्रीज के शेयर का मूल्य अभी 30.87 रुपये है। पिछले एक साल में इसने 3819% की उछाल दर्ज की है।

स्टेलेंट सिक्यूरिटिज के शेयर अभी 368.20 रुपये पर हैं। इसने एक साल में 1736% का रिटर्न दिया है।

सिंधु वैली के शेयर 297.55 पर हैं और इस शेयर ने पिछले एक साल में 1706% का रिटर्न दिया है।

सिन्थिको फ़ॉइल्स के शेयर की प्राइस अभी 1,646 है। इसने एक साल में 1588% का रिटर्न दिया है।

ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल ने एक साल में 1570 फीसद का रिटर्न दिया है। इसका वर्तमान मूल्य 646.70 रुपये है।

वी आर वुडार्ट का शेयर अभी 58.13 रुपये पर है। इसने 1 साल में 1060% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने भी इस साल 1000% से अधिक रिटर्न दिया है। इसके एक शेयर का दाम अभी 108.28 रुपये है।

स्रोत: ET

चेतावनी: ये रिटर्न अस्थिर बाजार की देन हैं। YTD रिटर्न 10,000%+ तक पहुंचे, लेकिन 1W में -2% की गिरावट भी दिखी। निवेश से पहले रिस्क एनालिसिस जरूरी है।

