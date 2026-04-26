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1 महीने में 125% तक उछले ये पेनी स्टॉक्स, क्या आपके पास भी थे ये शेयर?

Apr 26, 2026 01:35 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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10 Penny Stocks: पिछले एक महीने में पेनी और माइक्रोकैप स्टॉक्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जहां 10 स्टॉक्स ने 40% से 125% तक का रिटर्न दिया और 2 स्टॉक्स मल्टीबैगर बन गए। ₹20 से कम कीमत वाले इन शेयरों ने निवेशकों को बड़ा मुनाफा दिया, लेकिन इनके साथ जोखिम भी काफी ज्यादा रहता है। 

1 महीने में 125% तक उछले ये पेनी स्टॉक्स, क्या आपके पास भी थे ये शेयर?

Share Market latest updates: शेयर बाजार में इन दिनों माइक्रोकैप और पेनी स्टॉक्स ने जबरदस्त रैली दिखाई है। पिछले एक महीने में करीब 10 पेनी स्टॉक्स ने 40% से लेकर 125% तक का शानदार रिटर्न दिया है, जिनमें से 2 स्टॉक्स तो मल्टीबैगर बन गए हैं। ये सभी स्टॉक्स कम कीमत (₹20 से नीचे), स्मॉल मार्केट कैप (₹1000 करोड़ से कम) और अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले रहे, जिससे इनमें तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा श्याम टेलीकॉम (Shyam Telecom) की रही, जिसने एक महीने में करीब 127% का रिटर्न देकर निवेशकों को चौंका दिया। इसके अलावा वर्थ इंवेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कॉम (Worth Investment & Trading Co) ने भी 100% से ज्यादा उछाल के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया। ऐसे स्टॉक्स ने यह साबित किया है कि अगर टाइमिंग सही हो तो छोटे शेयरों में भी बड़ा पैसा बन सकता है।

साधना निट्रो चेम (Sadhana Nitro Chem) ने 87% की तेजी दिखाई, जबकि डिश टीवी इंडिया (Dish TV India) करीब 86% चढ़ गया। वहीं, फिलाटेक्स फैशन (Filatex Fashions) ने 76% और वरीमैन ग्लोबल इंटरप्राइसेस (Variman Global Enterprises) ने 68% तक का रिटर्न दिया।

इसके अलावा इंपावर इंडिया, कैप्टन पाइप्स (Empower India, Captain Pipes) और यूनिसॉन मेटल्स (Unison Metals) जैसे स्टॉक्स ने भी 50% से 60% तक की तेजी दिखाकर निवेशकों को अच्छा फायदा पहुंचाया।

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हालांकि, पेनी स्टॉक्स में निवेश करना जितना आकर्षक लगता है, उतना ही जोखिम भरा भी होता है। इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है, कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव आता है और कई बार जानकारी भी सीमित होती है। इसलिए केवल तेजी देखकर निवेश करना सही रणनीति नहीं है।

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले अच्छी रिसर्च, मजबूत रणनीति और जोखिम को समझना बेहद जरूरी है। सही चुनाव और धैर्य से यहां बड़ा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन छोटी सी गलती बड़ा नुकसान भी करा सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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