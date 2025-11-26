अडानी एंटरप्राइजेज के ₹24,930 करोड़ के राइट्स इश्यू की 10 महत्वपूर्ण बातें

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़10 key takeaways from adani enterprises rs 24930 crore rights issue
संक्षेप:

अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 24,930 करोड़ रुपये के बड़े राइट्स इश्यू की सदस्यता शुरू की है। यह भारत के सबसे बड़े ऐसे निर्गमों में से एक है। यह इश्यू 25 नवंबर 2025 से खुला है और 10 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा।

Wed, 26 Nov 2025 11:28 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 24,930 करोड़ रुपये के बड़े राइट्स इश्यू की सदस्यता शुरू की है। यह भारत के सबसे बड़े ऐसे निर्गमों में से एक है। यह इश्यू 25 नवंबर 2025 से खुला है और 10 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा।कंपनी के मौजूदा शेयरधारक 1,800 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर नए शेयर खरीद सकते हैं, जो मौजूदा बाजार मूल्य से लगभग 24% सस्ता है। केवल वे लोग इस ऑफर में भाग ले सकते हैं जिनके पास 11 नवंबर (रिकॉर्ड डेट) तक शेयर रहे हैं।

यह राइट्स इश्यू कंपनी की इक्विटी कैपिटल बढ़ाएगा, नई पीढ़ी की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश के लिए धन उपलब्ध कराएगा, और कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने में मदद करेगा। प्रमोटर समूह के पास लगभग 74% हिस्सेदारी है और वे अपने सभी अधिकार शेयरों की सदस्यता लेने की उम्मीद रखते हैं। इससे कंपनी की दीर्घकालिक पूंजीगठन मजबूत होगा और मौजूदा निवेशकों को सस्ते दाम पर हिस्सा बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

राइट्स इश्यू क्या होता है?

राइट्स इश्यू एक ऐसा तरीका है जिससे कोई लिस्टेड कंपनी केवल अपने मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाती है। इसमें शेयरधारकों को उनके पास पहले से मौजूद शेयरों के अनुपात में नए शेयर खरीदने का “अधिकार” (Rights Entitlement) दिया जाता है।

वे चाहें तो इन नए शेयरों को खरीद सकते हैं, इन्हें बाजार में बेच सकते हैं, या उसे छोड़ सकते हैं। इस तरह कंपनियां विस्तार, कर्ज का भुगतान या नई परियोजनाओं के लिए धन जुटाती हैं, जबकि शेयरधारक अपने स्वामित्व को बनाए रख सकते हैं।

राइट इश्यू की 10 महत्वपूर्ण बातें

इश्यू का साइज: 24,930 करोड़ रुपये का यह राइट्स इश्यू भारतीय बाजार के सबसे बड़े निर्गमों में से एक है। अडानी समूह इसका उपयोग तेज व्यावसायिक विस्तार के लिए कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांज़िशन, डिजिटल सेवाएं आदि क्षेत्रों में।

कीमत: प्रति शेयर कीमत 1,800 रुपये तय की गई है, जो बाजार मूल्य से 24% कम है। यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सस्ता और आकर्षक ऑफर है।

रिकॉर्ड डेट: केवल 11 नवंबर तक शेयर रखने वाले निवेशक ही पात्र हैं। इसके बाद शेयर खरीदने वाले निवेशक इसमें भाग नहीं ले सकते।

राइट्स रेश्यो (3:25): हर 25 शेयरों पर निवेशक को 3 नए शेयरों का राइट इश्यू मिलेगा। कुल 13.85 करोड़ शेयर इस आधार पर जारी किए जाएंगे।

चरणबद्ध भुगतान योजना: निवेशकों को पूरा पैसा एक साथ नहीं देना होगा। शेयर आंशिक रूप से भुगतान वाले होंगे। आवेदन के समय 900 रुपये, जनवरी 2026 में 450 रुपये, मार्च 2026 में अंतिम 450 रुपये। यानी भुगतान तीन किस्तों में होगा, जिससे नकदी पर बोझ कम रहेगा।

इंपार्टेंट डेट्स

आवेदन अवधि: 25 नवंबर – 10 दिसंबर

अधिकार (REs) की बिक्री की अंतिम तिथि: 5 दिसंबर

अलॉटमेंट और शेयर क्रेडिट: 11–12 दिसंबर

आंशिक रूप से भुगतान वाले शेयरों का ट्रेडिंग आरंभ: 16 दिसंबर

उद्देश्य: जुटाई गई पूंजी का उपयोग हवाई अड्डे, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, रोड, पीवीसी, कॉपर स्मेल्टिंग, मेटल्स, डिजिटल और मीडिया वेंचर्स जैसे क्षेत्रों में निवेश और कर्ज घटाने में किया जाएगा।

ऋण स्थिति: कंपनी का कुल सकल ऋण लगभग 92,065 करोड़ रुपये है। समूह अगले 5 वर्षों में हर साल 15–20 अरब डॉलर के पूंजीगत निवेश की योजना बना रहा है।

प्रमोटर भागीदारी: प्रमोटर समूह अपने पूरे राइट्स इश्यू की सदस्यता लेने की उम्मीद है। उनका पूरा योगदान निवेशकों में भरोसा बढ़ाता है।

शेयर मूल्य में हालिया गिरावट

इश्यू से पहले पिछले तीन सत्रों में शेयर लगभग 5% गिरा। आज यह आधा फीसद ऊपर 2345 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले मंगलवार को यह 2,333.70 रुपये पर बंद हुआ, यानी पिछले दिन से 2.71% नीचे।

पिछले 1 महीने में शेयर 2.91% गिरा है, 6 महीने में 5% नीचे गया, लेकिन 1 साल में 12% बढ़ा और 5 वर्षों में 507% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

52-सप्ताह का ऊपरी स्तर: 2,612.76 रुपये (सितंबर 2025)

52-सप्ताह का निचला स्तर: 1,964.71 रुपये (मार्च 2025)।

Adani Group Stock Adani Enterprise Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।