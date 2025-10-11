FD में करना है इन्वेस्ट तो ये रहे 10 बेस्ट बैंक ऑप्शन, यहां मिल रहा करीब 9% तक रिटर्न; जानिए डिटेल्स

जमा पूंजी को एफडी में इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि मौजूदा समय में देश के कई बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर करीब 9 पर्सेंट तक ब्याज दे रहे है।

भारतीय लोगों के बीच अभी भी अपनी जमा पूंजी के सुरक्षित निवेश करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सबसे बेहतर ऑप्शन में से एक माना जाता है। अगर आप भी अपने जमा पूंजी को एफडी में इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि मौजूदा समय में देश के कई बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर करीब 9 पर्सेंट तक ब्याज दे रहे है। बता दें कि एसबीएम बैंक 3 साल 2 दिन से लेकर 5 साल से कम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों के एफडी रेट के बारे में विस्तार से।

यहां मिल रहा 8.50% तक ब्याज बंधन बैंक 600 दिन की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, डीसीबी बैंक 36 महीने की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, डॉयचे बैंक 2 साल से ज्यादा और 3 साल तक की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को भी इतना ही ब्याज दे रहा है।

यस बैंक दे रहा 8% से ज्यादा ब्याज दूसरी ओर यस बैंक 18 महीने से कम और 36 महीने तक की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.25 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आरबीएल बैंक 24 महीने से लेकर 36 महीने से कम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। दूसरी ओर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 साल 1 दिन से लेकर 550 दिन की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।