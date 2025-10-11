10 best banks offering up to 9 percent returns on fixed deposit check fd rates FD में करना है इन्वेस्ट तो ये रहे 10 बेस्ट बैंक ऑप्शन, यहां मिल रहा करीब 9% तक रिटर्न; जानिए डिटेल्स, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़10 best banks offering up to 9 percent returns on fixed deposit check fd rates

जमा पूंजी को एफडी में इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि मौजूदा समय में देश के कई बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर करीब 9 पर्सेंट तक ब्याज दे रहे है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 09:26 AM
भारतीय लोगों के बीच अभी भी अपनी जमा पूंजी के सुरक्षित निवेश करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सबसे बेहतर ऑप्शन में से एक माना जाता है। अगर आप भी अपने जमा पूंजी को एफडी में इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि मौजूदा समय में देश के कई बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक अपने ग्राहकों को एफडी करने पर करीब 9 पर्सेंट तक ब्याज दे रहे है। बता दें कि एसबीएम बैंक 3 साल 2 दिन से लेकर 5 साल से कम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों के एफडी रेट के बारे में विस्तार से।

यहां मिल रहा 8.50% तक ब्याज

बंधन बैंक 600 दिन की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, डीसीबी बैंक 36 महीने की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, डॉयचे बैंक 2 साल से ज्यादा और 3 साल तक की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट जबकि अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को भी इतना ही ब्याज दे रहा है।

यस बैंक दे रहा 8% से ज्यादा ब्याज

दूसरी ओर यस बैंक 18 महीने से कम और 36 महीने तक की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.25 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आरबीएल बैंक 24 महीने से लेकर 36 महीने से कम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। दूसरी ओर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 साल 1 दिन से लेकर 550 दिन की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

444 दिन की एफडी पर मिल रहा 8% ब्याज

इंडसइंड बैंक 2 साल 9 महीने से लेकर 3 साल 3 महीने की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, एचएसबीसी बैंक 732 दिन से लेकर 36 महीने से काम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। वहीं, करूर वैश्य बैंक 444 दिन की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

FD Interest Rates Fixed Deposit अन्य..
