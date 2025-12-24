NPS नियमों में नए बदलावों के 10 फायदे, जो आपको जानना जरूरी हैं

संक्षेप: NPS New Rules: हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत निवेशकों के लिए कई नए विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके हाथ में अधिक नकदी आएगी और वे अपनी पेंशन योजना बेहतर ढंग से नियोजित कर पाएंगे। वे अब लंबे समय तक इस योजना में बन रह सकते हैं।

पेंशन नियामक संस्था पीएफआरडीए ने हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत निवेशकों के लिए कई नए विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके हाथ में अधिक नकदी आएगी और वे अपनी पेंशन योजना बेहतर ढंग से नियोजित कर पाएंगे। इसके अलावा वे अब लंबे समय तक इस योजना में बन रह सकते हैं।

1. अब 85 की उम्र तक एनपीएस में रह सकेंगे पहले एनपीएस में बने रहने की अधिकतम उम्र 75 साल थी अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 85 साल कर दिया है। यानी सदस्य अब तक 85 साल की आयु तक एनपीएस में निवेश कर सकते हैं।

2. पेंशन के लिए सिर्फ 20% रकम जरूरी निजी कर्मचारियों के लिए कुल पेंशन कोष के 40 फीसदी हिस्से से पेंशन प्लान यानी एन्युटी खरीदने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब सदस्य सेवानिवृत्त होने पर न्यूनतम 20% हिस्सा एन्युटी में लगा सकते हैं। इस एन्युटी से ही आगे पेंशन मिलती है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

3. शर्तों के साथ पूरी रकम निकालने की छूट अगर किसी सदस्य के एनपीएस खाते में कुल जमा राशि 8 लाख रुपये या उससे कम है, तो वह पूरी रकम एक साथ निकाल सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये विकल्‍प मिलेंगे। पहला, सरकारी कर्मचारियों के पास विकल्प रहेगा कि वो चाहें तो 40% कोष एन्यूटी में डालें। वहीं, निजी कर्मचारियों को पूरी रकम न निकालने पर कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी में लगाना होगा।

4. किस्तों में रकम निकाल पाएंगे अब एनपीएस में किस्तों में रकम निकालने का विकल्प मिलेगा। ये सुविधा उन निवेशकों के लिए है, जिनका कुल कोष 8 से 12 लाख रुपये के बीच है। ऐसे निवेशक छह लाख रुपये एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी रकम सिस्टेमैटिक यूनिट रिडम्प्शन (एसयूआर) के जरिए किस्तों में ले सकते हैं। शर्त ये है कि यह विकल्प कम से कम छह साल के लिए लेना होगा।

5. एसयूआर सुविधा फायदे को ऐसे समझें 1. सरकारी कर्मचारियों के लिए विकल्प - 6 लाख रुपये एकमुश्त निकालें और बाकी रकम छह साल तक किस्तों में लें। या

- 6 लाख रुपये नकद निकालें और बाकी रकम से पेंशन प्लान खरीदें। या

- कुल फंड का 60% हिस्सा कर मुक्त निकालें और कम से कम 40% से एन्युटी खरीदें।

2. निजी कर्मचारियों के लिए विकल्प - 6 लाख रुपये एकमुश्त निकालें और बाकी रकम छह साल तक किस्तों में लें। या

- 6 लाख रुपए निकालें और बाकी रकम से पेंशन प्लान खरीदें। या

- कुल फंड का 80% हिस्सा निकाल सकते हैं और सिर्फ 20% एन्युटी में लगाना होगा।

6. चार बार आंशिक निकासी कर सकेंगे अब एनपीएस सदस्य 60 साल या सेवानिवृत्ति से पहले अधिकतम चार बार आंशिक निकासी कर सकेंगे। पहले ये सीमा तीन बार थी। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि दो निकासी के बीच कम से कम चार साल का अंतर होना जरूरी है।

7. 60 के बाद भी निकासी का विकल्प जो लोग 60 साल के बाद भी योजना में बने रहना चाहते हैं, वो भी समय-समय पर रकम निकाल सकेंगे। इसमें दो निकासी के बीच तीन साल का गैप जरूरी होगा और आप अपने योगदान का अधिकतम 25% ही निकाल सकेंगे।

8. नागरिकता छोड़ने पर पूरी रकम निकाल सकेंगे यदि कोई एनपीएस सदस्य भारत की नागरिकता छोड़ देता है, तो वो अपना पूरा जमा कोष एकमुश्त निकाल सकता है।

9. लापता होने पर परिवार को तुरंत राहत अगर कोई सदस्य लापता हो जाता है या उसे मृत मान लिया जाता है, तो नॉमिनी या कानूनी वारिस को कुल फंड का 20% तुरंत दिया जाएगा। बाकी 80% रकम कानूनन मृत घोषित होने के बाद दी जाएगी।