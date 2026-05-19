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इस बैंक का डेबिट कार्ड यूज करने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी और 2 बुरी खबरें

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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ICICI बैंक ने अपने एक्सप्रेशंस डेबिट कार्ड से जुड़े फायदों और शुल्कों में कई बदलाव किए हैं। ये बदलाव जून और जुलाई 2026 से लागू होंगे। आइए देखें क्या-क्या बदलाव हुए हैं...

इस बैंक का डेबिट कार्ड यूज करने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी और 2 बुरी खबरें

अगर आप ICICI बैंक का डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें हैं। ICICI बैंक ने अपने एक्सप्रेशंस डेबिट कार्ड से जुड़े फायदों और शुल्कों में कई बदलाव किए हैं। ये बदलाव जून और जुलाई 2026 से लागू होंगे। आइए देखें क्या-क्या बदलाव हुए हैं...

1. जुलाई 2026 से मूवी का फायदा

अच्छी खबर यह है कि अगर बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल मूवी टिकट बुक करने के लिए करते हैं तो आपको 125 रुपये का फायदा होगा। अब हर महीने आपको BookMyShow पर मूवी टिकट पर छूट मिलेगी। दो टिकट खरीदने पर ₹125 तक की छूट पाएंगे। यह सुविधा हर महीने एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं।

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2. जून 2026 से विदेशी लेन-देन का शुल्क बढ़ा

एक बुरी खबर यह है कि बैंक ने डीसीसी चार्ज बढ़ा दिया है। जब आप भारत या विदेश में रुपये में वह लेन-देन करते हैं जो विदेशी कंपनी से जुड़ा हो, तो डीसीसी शुल्क लगता है। यह शुल्क अब 1% की जगह 3.50% हो जाएगा। यानी हर सौ रुपये पर अब साढ़े तीन रुपये देना होगा।

3. जून 2026 से सालाना शुल्क में बढ़ोतरी

बुरी खबर यह है कि बैंक ने डेबिट कार्ड यूजर को एब बड़ा झटका दिया है। कार्ड का सालाना शुल्क ₹599 से बढ़ाकर ₹749 कर दिया गया है। बैंक का कहना है कि पूरी जानकारी के लिए नियम और शर्तें पढ़ें।

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पार्सल के नाम पर हो रहा है ठगी, बैंक ने जारी किया अलर्ट

ICICI बैंक ने अपने कस्टमर को एक नए तरह के स्कैम के बारे में अलर्ट भी किया है। यह ठगी कुरियर या डाक विभाग के नाम पर की जा रही है। बैंक ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और इस तरह के फर्जी संदेशों से बचें।

कैसे हो रही है ठगी?

सबसे पहले पीड़ित के मोबाइल पर एक एसएमएस आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका एक पार्सल अधूरे पते की वजह से डिलीवर नहीं हो पाया है। उस एसएमएस में एक फर्जी लिंक (फिशिंग लिंक) दी जाती है, जिस पर पता अपडेट करने के लिए क्लिक करने को कहा जाता है।

कभी-कभी ठग फोन करके जल्दबाजी भी बनाते हैं, “अगर अब पता नहीं अपडेट किया तो पार्सल कैंसल हो जाएगा।” लिंक पर क्लिक करने और पता देने के बाद आपसे 25 या 50 रुपये का छोटा पेमेंट मांगा जाता है, जो सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही स्वीकार किया जाता है।

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जैसे ही आप अपने कार्ड की जानकारी (नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV) डालते हैं, वह डेटा ठगों के पास चला जाता है, जो बाद में उसका गलत इस्तेमाल करते हैं।

कैसे बचें?

घबराएं नहीं। ठग लोगों के डर या जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। शांत रहें। फर्जी लिंक पर न क्लिक करें। कुरियर कंपनियां और डाक विभाग पार्सल डिलीवरी के लिए एसएमएस पर लिंक भेजकर पता नहीं मांगते। अगर कोई अनजान संदेश आए तो उस कंपनी के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करके पूछ लें।

क्या करें अगर ठगी हो जाए?

· साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

· हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

· ICICI बैंक हेल्पलाइन 1800 2662 पर संपर्क करें।

हमेशा याद रखें कि अनजान व्यक्ति से आए किसी भी लिंक पर न क्लिक करें और अपनी गोपनीय जानकारी (कार्ड नंबर, पिन, CVV) किसी से साझा न करें। संदिग्ध SMS, ईमेल या कॉल की सूचना sancharsaathi.gov.in और ICICI बैंक के antiphishing@icicibank.com पर भेजें।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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