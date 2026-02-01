रेल से बढ़ेगी भारतीय तरक्की की रफ्तार

संक्षेप: यह निर्विवाद तथ्य है कि भारतीय रेलवे देश की यातायात और माल परिवहन का मुख्य आधार माना जाता है। आज भी अधिसंख्य यात्री सफर के लिए ट्रेनों और माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे पर नजर रखते हैं…

विजय दत्त,पूर्व अतिरिक्त सदस्य, रेलवे बोर्ड यह निर्विवाद तथ्य है कि भारतीय रेलवे देश की यातायात और माल परिवहन का मुख्य आधार माना जाता है। आज भी अधिसंख्य यात्री सफर के लिए ट्रेनों और माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे पर नजर रखते हैं। इसलिए रेल बजट में सबकी दिलचस्पी होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में भारतीय रेलवे को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सबसे बड़ी घोषणा तो सात हाईस्पीड कॉरिडोर बनाने की हुई है। अभी तक ऐसा हाईस्पीड कॉरिडोर केवल अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर का अपने निर्णायक दौर में है। मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर परियोजना 2018 में शुरू हुई। इसके करीब 70 प्रतिशत हिस्से में काम चल रहा है। अगले साल से इसके चालू होने की संभावना है। प्रस्तावित सात कॉरिडोर में से पांच अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडोर से जुड़ने वाले हैं। जैसे, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई और बेंगलुरु से चेन्नई। ये सब कॉरिडोर एक-दूसरे से जुड़कर अहमदाबाद से चेन्नई-बेंगलुरु तक एक ही हाईस्पीड कॉरिडोर बन जाएंगे। इस तरह पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में हाईस्पीड कॉरिडोर का विस्तार हो जाएगा। दो कॉरिडोर उत्तर से पूरब के होंगे, जो दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित हैं। इस कॉरिडोर से पूर्वोत्तर तक हाईस्पीड पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी।

प्रदूषण से लड़ाई में भारतीय रेलवे ऐतिहासिक योगदान देने को तैयार है। रेलवे के पूर्ण विद्युतीकरण होने से इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। याद रखिए, रेल कॉरिडोर का लाभ कितना बड़ा होता है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि एक रेलमार्ग की क्षमता 30 सड़कों के बराबर होती है। इससे सड़कों पर परिवहन दबाव कम होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और मुसाफिरों की जल्दी पहुंच सुनिश्चित होगी। उच्च तकनीक वाली हाईस्पीड ट्रेनों की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रतिघंटा होने से ये समय के मामले में विमानन सेवाओं से प्रतिस्पर्द्धा करती हैं। विमान यात्रा में एयरपोर्ट तक पहुंचने, वहां चेकिंग के लिए मानक समय आदि को जोड़ लें, तो यात्रियों के लिए हाईस्पीड ट्रेनें अधिक सुविधाजनक मानी जाएंगी। स्पष्ट है, रफ्तार बढ़ने से अन्य बहुत सारे परिवर्तन भी आएंगे।

देश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ‘बुद्ध सर्किट’ को विस्तार देने की बात की जा रही है। इसमें हाईस्पीड ट्रेनों से पर्यटकों को बहुत मदद मिलेगी। रेलवे पर उत्तर भारत में खासकर दीवाली, छठ या कुंभ आदि मेलों के समय का जो भारी दबाव है, उसे सुगम बनाने की बात की गई है। मेट्रो रेल के बजट में आठ से दस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। ध्यान देने की बात है कि आज भारत और दुनिया रेल की ओर बढ़ रही है। समस्या बस एक है। विद्युत से चलने वाली ट्रेनें तो कार्बन उत्सर्जन नहीं करतीं, लेकिन उनके संचालन के लिए जो विद्युत आपूर्ति हो रही है, वहां पर अभी उत्सर्जन की समस्या है। रेलवे को अभी पचास प्रतिशत विद्युत आपूर्ति ही अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हो रही। 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूर्ण आपूर्ति की बात है। यह भारत ही नहीं, दुनिया के लिए रेलवे का एक बड़ा योगदान होगा।

पिछले कॉप सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘पंचामृत’ की बात की थी। उसमें उन्होंने 2070 तक भारत को पूर्ण कार्बन मुक्त बनाने की बात कही थी। साल 2030 तक भारतीय रेलवे को पूर्णत: कार्बन मुक्त करने की बात है। यह लक्ष्य समय से पहले ही शायद हासिल हो जाए। चीन के पास 4,000 किलोमीटर हाईस्पीड रेल कॉरिडोर है। भारत में अभी यह लगभग 500 किलोमीटर ही है। जब ये सातों कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे, तो भारत का भी दुनिया में अपना स्थान होगा। गौर कीजिए, सन् 1925 में पहली विद्युत रेल भारत में चली थी। अब तक इसका 99.3 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। इस सौवें साल में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाएगा। तब भारत दुनिया में पूर्ण विद्युतीकृत रेल वाला पहला देश हो जाएगा। साथ ही यह दुनिया से की गई प्रतिबद्धता को भी पूरा कर पाएगा।