बड़ा एलान नहीं, पर आम आदमी की जिंदगी को कुछ आसान बनाने का इंतजाम

आलोक जोशी ,वरिष्ठ पत्रकार बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का/ जो चीरा तो इक कतरा-ए-खूं न निकला। हालांकि, सरकार ने या वित्त मंत्री ने न तो ऐसा कोई वादा किया था, न ही ऐसा कोई संकेत दिया था। फिर भी, न जाने क्यों बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में फिर मध्यवर्ग या आम वेतनभोगी परिवारों को कुछ खुशखबरी मिल सकती है। अफसोस! बजट के बाद उनके हाथ बस निराशा ही लगी। खास बात यह है कि इसी उम्मीद में इंसान को आखिरी वक्त तक पूरा बजट भाषण सुनना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स में फेरबदल के उल्लेख बजट के एकदम अंत मेें आते हैं।

अब यह तो एकदम साफ है कि इनकम टैक्स में कोई फेरबदल नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव नहीं होगा, यानी पिछले साल के बजट में इनकम टैक्स में जो राहत मिली थी, अब 31 मार्च 2027 तक उसी से गुजारा करना पड़ेगा। हां, इस बीच नया ‘इनकम टैक्स ऐक्ट’ लागू हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरने में बदलाव हो जाएगा। इसका पता नया फॉर्म आने पर चलेगा।

टैक्स के मोर्चे पर ध्यान देने वाली एक बात जरूर है कि करदाता की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कुछ और आगे बढ़ेगी। हालांकि, करमुक्त कमाई की सीमा 12 लाख रुपये ही बनी रहेगी, लेकिन कम टैक्स भरने वाले लोगों को राहत देने का एक इंतजाम किया गया है। आयकर के शुरुआती स्लैब में आने वाले लोगों के लिए ‘निल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट’ का काम अब स्वत: हो जाएगा।

कुल मिलाकर मध्यवर्ग के लिए यह बजट अलग से कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन हिसाब जोड़ना हो और कान घुमाकर पकड़ने की कोशिश करें कि इस बजट में ऐसा क्या कुछ है, जिसका फायदा हो सकता है, तो इसे पता करना आसान नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। बस, कुछ तबकों की जिंदगी कुछ आसान करने का इंतजाम किया गया है।

विदेश यात्रा के पैकेज बुक करवाने वालों और विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की फीस भरने पर टीसीएस या ‘टैक्स कलेक्शन एट सोर्स’ की दरों को घटाया गया है। इसका किसी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि टैक्स भरने वाले लोगों को पहले भी इसका रिफंड मिलता था, अब भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें उतनी ही कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। फर्क इतना होगा कि जितनी रकम इस चक्कर में अटकी रहती थी, अब उससे कम अटकेगी। मामूली राहत की यह खबर भी किसके लिए है? जो लोग हर साल एक या दो विदेश यात्रा करते हैं या जिनके बच्चे महंगी फीस भरकर विदेशी स्कूल या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं।

दूसरी तरफ, यह कहा जा सकता है कि बजट में बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनका फायदा लंबे समय में दिखेगा। ऐसे कदम तलाशना भी आसान नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सरकार जो चाहती है, वह हो भी जाए, तो उसका असर दिखने में लंबा समय लगेगा। यह कैसे चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, तो लॉजिस्टिक्स खर्च कम होगा। इससे कंपनियों के पास मुनाफे की गुंजाइश बढ़ेगी। अब वे दाम घटा सकते हैं या अपने कामगारों का वेतन बढ़ा सकते हैं। दोनों सूरत में आम आदमी तक फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इतिहास है कि वेतन बढ़ाने का काम यहां आसानी से होता नहीं है।

शेयर बाजार में हाहाकार मचा है, क्योंकि वायदा सौदों पर लगने वाला ‘सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स’ बढ़ा दिया गया है। हालांकि, चाणक्य के अनुसार यह वैसा टैक्स है, जैसे खाने में नमक, शायद उससे भी कम, लेकिन सरकारी खजाने में इससे अच्छी-खासी रकम आती है। बाजार के कुछ जानकारों का कहना है कि यह टैक्स बढ़ाकर सरकार ने बहुत से छोटे निवेशकों का भला ही किया है, क्योंकि शेयर बाजार में सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के बजाय उस पर लगाम कसी जाएगी, तो आखिरकार यह बाजार की सेहत और निवेशकों की जेब के लिए अच्छा रहेगा।