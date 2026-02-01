रक्षा मद में अधिक खर्च करना समय की मांग

संक्षेप: इस समय दुनिया के जो हालात हैं, उसमें किस वक्त बड़ा सैन्य संघर्ष छिड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन-रूस और हमास-इजरायल के संघर्ष के तनाव से दुनिया अभी जूझ ही रही है कि ईरान का संकट दिन-ब-दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है….

सुशांत सरीन,रक्षा विशेषज्ञ इस समय दुनिया के जो हालात हैं, उसमें किस वक्त बड़ा सैन्य संघर्ष छिड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन-रूस और हमास-इजरायल के संघर्ष के तनाव से दुनिया अभी जूझ ही रही है कि ईरान का संकट दिन-ब-दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। अगर तेहरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले हुए, तो उसके असर से हम अछूते नहीं रहेंगे। गौर करने वाली बात है कि चीन और पाकिस्तान की चुनौती के साथ अब बांग्लादेश भी हमारे लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में, रक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन पर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की ही नहीं, आम नागरिकों की भी गहरी नजर टिकी थी।

इस लिहाज से देखें, तो इस साल के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए करीब 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जो पिछले साल आवंटित 6.81 लाख करोड़ रुपये से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बैठता है। यकीनन, इसके लिए वित्त मंत्री की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि, मैं यहां संशोधित रक्षा बजट के हिसाब से अपनी बात रखना चाहूंगा। चालू वित्त वर्ष के संशोधित रक्षा बजट के हिसाब से देखें, तो मोटे तौर पर इस बार 50 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दिखती है। अच्छी बात यह है कि इस 50 हजार करोड़ में से लगभग 30 हजार करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय में जा रहा है। यानी यह रकम सेना के आधुनिकीकरण और साजो-सामान पर खर्च होगी। इसमें से करीब 16,000 करोड़ रुपये राजस्व मद में जा रहा है, यानी यह राशि तनख्वाह आदि में खर्च होगी, लगभग 2,000 करोड़ रुपये पेंशन मद में और 1,000 करोड़ रुपये मंत्रालय के बजट पर खर्च किए जाएंगे। इस लिहाज से देखें, तो यह बढ़ोतरी सही जगह पर ठीक अनुपात में दिखती है।

आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो भारत रक्षा मद में सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों में एक है। हमसे ज्यादा खर्च करने वाले छह देश हैं- अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और सऊदी अरब। यहां गौर करने वाली बात यह है कि चीन का रक्षा खर्च हमसे करीब चार गुना अधिक है, जबकि पाकिस्तान हमारा नौवां हिस्सा ही खर्च करता है, मगर क्षमता के नजरिये से देखें, तो पाकिस्तान पर हमारी बढ़त जरूर है, पर वह हमसे आनुपातिक रूप से बहुत पीछे नहीं है। इसी तरह, चीन की क्षमता चार गुना ही अधिक होनी चाहिए थी, पर वहां काफी अंतर है। हमारे नीति-नियंताओं को इस पर सोचने की जरूरत है।

निस्संदेह, हमारी फौज बहुत बड़ी है, मगर इस स्थिति में बदलाव की जरूरत है। सेना नौकरी देने का महकमा नहीं, यह देश की सुरक्षा तय करने वाला क्षेत्र है। इसलिए हमें न सिर्फ सैनिकों की संख्या सीमित करने की दरकार है, बल्कि पेंशन आदि पर होने वाले खर्च में कमी लाने की भी जरूरत है। गौर कीजिए, नए रक्षा बजट में सिर्फ पेंशन मद में 1,71,338 हजार करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। इसमें कोई दोराय नहीं कि हमें पैदल फौजों की जरूरत है, मगर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान हमने साफ-साफ महसूस किया कि अब जो सैन्य संघर्ष हो रहे हैं या भविष्य के युद्ध होंगे, वे टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। हमें तय करना है कि हम तालिबान की तरह लाखों की कुर्बानी देकर जीत हासिल करना चाहते हैं या अमेरिका की तरह न्यूनतम शहादत पर सफलता अर्जित करना चाहेंगे?

जाहिर है, हम तालिबानी तरीका नहीं अपना सकते। हमें अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमने इस दिशा में काफी अहम कदम उठाए भी हैं। हम हथियार निर्माण के स्वदेशीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया में गुणवत्ता की किसी किस्म की अनदेखी न हो। हमने हवाई सुरक्षा प्रणाली पर काफी काम किया है, मगर हमें ‘अर्ली वार्निंग सिस्टम’,एंटी-शिप मिसाइल, मानवरहित ड्रोन आदि मे निवेश करने की जरूरत है। हमने देखा है कि हमसे बहुत कम धन खर्च करने वाले देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम ज्यादा बेहतर है। ये तमाम क्षेत्र हैं, जो विशेष ध्यान की मांग करते हैं। वैसे कुल मिलाकर, यह रक्षा बजट सही मदों में राशि आवंटित करता दिखता है।