बजट में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब चीन को सीधे लगेगा झटका

संक्षेप:

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर रहि हैं। इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि इसके लिए अब तक भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर था।

Feb 01, 2026 11:41 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Budget 2026: मंत्रिमंडल द्वारा बजट को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करना शुरू किया। सीतारमण आज सुबह 11 बजे अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि इसके लिए अब तक भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर था।

क्या है डिटेल

चीन द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति पर बढ़ते नियंत्रण से वैश्विक स्तर पर पैदा हुई चिंताओं के बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026–27 पेश करते हुए भारत की घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदमों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार खनिज संसाधनों से समृद्ध प्रमुख राज्यों में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करने के लिए समर्थन प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य रणनीतिक खनिजों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत करना है।

Budget 2026

