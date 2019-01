हलवा रस्म के साथ वित्त मंत्रालय में बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू

वित्त वर्ष 2019-20 के लिये अंतरिम बजट की छपाई का काम सोमवार को शुरू हो गया। वित्त मंत्रालय में परंपरागत हलवा रस्म के आयोजन के साथ बजट दस्तावेजों की छपाई की औपचारिक शुरुआत की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली हालांकि, इस आयोजन में उपस्थित नहीं हो सकें। वह इलाज के लिये अमेरिका गये हुए हैं।



वित्त राज्य मंत्रियों शिव प्रताप शुक्ला और पॉन राधाकृष्णन ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर हलवा रस्म में भाग लिया। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है। आम चुनाव के कारण अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष का पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद आने वाली नयी सरकार पेश करेगी।

Halwa Ceremony - MoS @finminindia @bjpshivpshukla and @ponnaarrbjp share halwa with Ministry officials to mark the ceremonial beginning of printing of #Budget2019 documents in the Finance Ministry, North Block pic.twitter.com/XVRw8PMUoI