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‘जॉम्बी ड्रग’ से जुड़ा वीडियो पंजाब का बताने पर विवाद, पुलिस ने कहा- राजस्थान का है फुटेज

By Dakshita Ojha
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भाजपा सांसद हरभजन सिंह द्वारा साझा किए गए एक वीडियो ने पंजाब में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जब पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह श्रीगंगानगर, राजस्थान का है। आप पार्टी ने भाजपा के दावों पर सवाल उठाए हैं, जो राज्य की छवि को प्रभावित कर सकते हैं।

punjab police
Punjab police (Representative image)

भाजपा के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में दो युवक सड़क किनारे लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसे पंजाब में कथित ‘जॉम्बी ड्रग’ के असर से जोड़कर पेश किया गया था। पंजाब पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि वीडियो पंजाब का नहीं, बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर का है।

पंजाब सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पुलिस की इस स्पष्टता के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा और हरभजन सिंह की पोस्ट पर सवाल उठाए। पंजाब की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आरोप लगाया कि राजस्थान के वीडियो को पंजाब का बताकर राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की गई।

AAP ने भाजपा पर उठाए सवाल

आप नेता अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा से जुड़े कई लोगों ने एक ही गलत दावे को एक साथ क्यों प्रसारित किया।

आप की ओर से कहा गया कि नशे का मुद्दा पंजाब के लिए गंभीर है और इस पर सरकार से सवाल उठाए जा सकते हैं। हालांकि, पार्टी ने यह भी कहा कि इस तरह की बहस वास्तविक आंकड़ों और सत्यापित घटनाओं पर आधारित होनी चाहिए।

पंजाब पुलिस की ओर से दी गई जानकारी, जिसका उल्लेख सरकार की ओर से जारी सामग्री में किया गया है, के मुताबिक वीडियो श्रीगंगानगर का है। उपलब्ध सामग्री में यह जानकारी नहीं दी गई है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था या उसमें दिखाई दे रहे दोनों युवकों की स्थिति के संबंध में पुलिस ने कोई अन्य विवरण दिया है।

सरकार ने बताए नशे के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े

पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान के तहत कार्रवाई के आंकड़े भी सामने रखे हैं। सरकार के अनुसार, 2022 से 2026 के बीच एनडीपीएस कानून के तहत करीब 73,541 मामले दर्ज किए गए और लगभग 98,596 गिरफ्तारियां की गईं।

सरकार ने गांवों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘पिंड दे पहरेदार’ और मोबाइल ऐप जैसी पहलों का भी उल्लेख किया है।

आप की ओर से कहा गया कि नशे के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच बहस और सरकार से जवाब मांगना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, दूसरे राज्य के वीडियो को पंजाब का बताकर पेश करने के बजाय बहस को राज्य से जुड़े वास्तविक मामलों और आंकड़ों पर केंद्रित किया जाना चाहिए।

इस विवाद के केंद्र में अब वीडियो में दिखाए गए कथित नशे के प्रभाव से अधिक उसकी वास्तविक लोकेशन और उसे सोशल मीडिया पर किस संदर्भ में साझा किया गया, यह सवाल है। उपलब्ध सामग्री में हरभजन सिंह की ओर से पंजाब पुलिस की स्पष्टता या आप के आरोपों पर कोई जवाब शामिल नहीं है।

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