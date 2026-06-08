विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं युवा: रेखा गुप्ता
एमवाई भारत यूथ कन्वेंशन में मुख्यमंत्री ने युवाओं से नवाचार, प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि भारत के युवा ही विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी प्रतिभा, मेहनत और नवाचार के माध्यम से देश के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री त्यागराज स्टेडियम में आयोजित ‘यूथ फॉर विकसित भारत-एमवाई भारत यूथ कन्वेंशन’ में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ शामिल हुईं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित हजारों युवाओं का उत्साह यह साबित करता है कि देश की युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला है। उन्होंने सम्मानित किए गए सभी युवा प्रतिभाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर और मंच उपलब्ध कराए गए हैं। अब युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे इन अवसरों का उपयोग कर नई उपलब्धियां हासिल करें और देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की सफलता ही विकसित भारत की सफलता है। उन्होंने कहा कि नवाचार, कौशल, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से युवा देश के भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं।
कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।