दिवाली पर ओडीओपी उत्पाद उपहार में देने की अपील

योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर लोगों से कारीगरों के ओडीओपी उत्पाद उपहार में देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे कला और हुनर को सम्मान मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। निर्यात में ओडीओपी की कुल हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है, जबकि 81 उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर प्रदेशवासियों से स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के बनाए उत्पादों को उपहार में देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने प्रियजनों को उपहार देते समय उत्तर प्रदेश के हुनरमंद लोगों के परिश्रम और उनकी कला का भी सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

योगी ने कहा कि दिवाली आत्मीयता, उल्लास और लोकमंगल की भावना का पर्व है। इस अवसर पर स्थानीय उत्पादों को अपनाना प्रदेश की समृद्ध विरासत को प्रोत्साहित करने का माध्यम बन सकता है। उन्होंने कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना ने प्रदेश की पारंपरिक कलाओं और उत्पादों को नई पहचान दिलाई है।

निर्यात में ओडीओपी की हिस्सेदारी मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश के कुल निर्यात में ओडीओपी उत्पादों की करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, उत्तर प्रदेश के 81 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं, जिससे उनकी विशिष्ट पहचान वैश्विक स्तर पर स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों के पीछे प्रदेश के कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों का परिश्रम है।

योगी ने लोगों से इस दिवाली ओडीओपी उत्पादों को उपहार के रूप में अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से प्रदेश की पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा मिलेगा और इनसे जुड़े हुनरमंद लोगों के काम को सम्मान मिलेगा।