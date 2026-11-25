योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे और प्रत्याशी घोषणाओं के टकराव का आरोप लगाया। उन्होंने एनडीए की एकजुटता का दावा किया और उत्तर प्रदेश में रोजगार, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश तथा तकनीकी प्रशिक्षण पर उपलब्धियों के आंकड़े रखे। दावों और हमलों की तस्वीर पढ़ें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल चुनाव परिणाम आने से पहले ही विफल हो चुके हैं। लखनऊ में एक निजी न्यूज चैनल के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एक ओर दोनों दल सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकें कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि इससे बड़ा अपमान क्या होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों दल एक-दूसरे को शह और मात देने की राजनीति कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का वोट बैंक हर राष्ट्रवादी नागरिक है, जो संविधान और देश की विरासत में विश्वास करता है। पार्टी किसी एक जाति या वर्ग की राजनीति नहीं करती, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के सिद्धांत पर काम करती है।

विकास और रोजगार प्रदेश की स्थिति पर योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य, गुंडागर्दी और अराजकता से प्रभावित प्रदेश के रूप में देखा जाता था। मार्च 2017 में जिम्मेदारी मिलने के बाद सरकार ने कानून-व्यवस्था सुधारने और व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। उनके मुताबिक, अब तक करीब पौने 10 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियों के पत्र दिए जा चुके हैं। 26 जनवरी 2027 तक यह संख्या साढ़े 10 लाख करने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय लगभग तीन गुना हुई है, जबकि बजट तीन गुना से अधिक बढ़ा है। महिला कार्यबल की भागीदारी भी तीन गुना से अधिक बढ़ने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में 17 क्रियाशील एयरपोर्ट हैं, जिनमें पांच अंतरराष्ट्रीय हैं, जबकि सात शहरों में मेट्रो चल रही है।

योगी ने कहा कि प्रदेश को करीब 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 36 सेक्टोरल नीतियों के जरिए निवेश के अवसर दिए जा रहे हैं। ओडीओपी के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को पहचान मिली है और इससे करीब सवा तीन करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जहां पहले अवैध कट्टा-बम बनाने की गतिविधियां थीं, वहीं अब ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक रिवॉल्वर और राइफल का निर्माण हो रहा है।