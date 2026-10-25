योगी बोले, भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत की स्थिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होने का दावा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भरता, नवाचार और जनभागीदारी को विकास का आधार बताया।

जनता और विकास पर जोर योगी आदित्यनाथ के अनुसार, गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता है और अंत्योदय आत्मनिर्भरता का आधार है। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी विकास को जन आंदोलन का रूप दे रही है। उनके संदेश के मुताबिक, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, डिजिटल नवाचार और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में संभावनाएं साकार हो रही हैं। विकास की प्रक्रिया लोगों की आकांक्षाओं को अवसरों में बदल रही है और देश की क्षमताओं का विस्तार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई हिस्से हिंसा और अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, जबकि भारत लोकतांत्रिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें अपने सत्ता संबंधी स्वार्थों के लिए देश को अस्थिरता, अराजकता और अलगाववाद की ओर धकेलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी ताकतें वैश्विक मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं।

आदित्यनाथ ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद भारत विकास के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके संदेश में आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक स्थिरता को देश की विकास यात्रा के अहम पहलुओं के रूप में पेश किया गया।

उत्तर प्रदेश की भूमिका मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी कृषि क्षमता, बढ़ते औद्योगिक आधार, आधुनिक बुनियादी ढांचे और युवा शक्ति के दम पर राष्ट्रीय विकास में योगदान दे रहा है। उनके मुताबिक, राज्य कृषि से विनिर्माण और निवेश से रोजगार सृजन तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और विकास की गति जारी रखना उसकी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश की प्रगति का प्रयास जारी रहेगा।