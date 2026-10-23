जनता के जीवन में बदलाव से सिद्ध होती है प्रशासन की सार्थकता: योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशासन की सार्थकता आम लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से साबित होती है। साधना शृंखला-2026 के अवसर पर उन्होंने दक्ष, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन को सुशासन की शर्त बताया। लखनऊ में दो दिवसीय कार्यक्रम में आठ राज्य और चार केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रशासन की सार्थकता इस बात से सिद्ध होती है कि उसके कामकाज से आम लोगों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आता है। शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने साधना शृंखला-2026 के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं और जनकल्याण में लोकसेवकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है, जब वह दक्ष, संवेदनशील और जवाबदेह हो। ऐसी व्यवस्था के माध्यम से ही सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचता है और सुशासन का उद्देश्य जनकल्याण के रूप में दिखाई देता है।

लोकसेवकों की अहम भूमिका योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनमानस के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण माध्यम लोकसेवक हैं। उनके मुताबिक, सरकारी योजनाओं की सफलता केवल उनके बनाए जाने से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक किस तरह पहुंचता है। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र का जिम्मेदार और संवेदनशील होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश सरकारों की कार्यशैली की आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दिए जाने से प्रदेश की प्रशासनिक दक्षता और कार्यसंस्कृति प्रभावित हुई थी। उन्होंने अपराध, माफियाराज, नीतिगत उदासीनता और पहचान के संकट को भी प्रदेश की संभावनाओं में बाधा बताया।

ये टिप्पणियां राज्य में पिछली सरकारों के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री के राजनीतिक आकलन को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव और उसकी कार्यक्षमता में सुधार विकास की प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं।

मिशन कर्मयोगी और सुशासन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई मिशन कर्मयोगी जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से प्रशासनिक कार्यसंस्कृति को नई दिशा दी जा रही है। उनके अनुसार, पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी पिछली बीमारू छवि से आगे बढ़ते हुए प्रशासनिक, आर्थिक और संस्थागत ढांचे को नए सिरे से विकसित करने की दिशा में काम किया है।

योगी ने कहा कि ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की भावना के अनुरूप प्रदेश सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टिकोण में प्रशासनिक क्षमता, जवाबदेही और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अहम हैं।

आठ राज्यों की सहभागिता मुख्यमंत्री के पोस्ट के अनुसार, लखनऊ में दो दिवसीय क्षेत्रीय साधना शृंखला-2026 का शुभारंभ केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में होना है। कार्यक्रम में आठ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों की सहभागिता निर्धारित है।