हर घर में सुख-समृद्धि और सम्मान का दीप जलना ही दीपावली की सार्थकता: योगी

गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ वनटांगिया समाज संग दीपावली मनाएंगे। जंगल तिनकोनिया में 82 करोड़ रुपये से अधिक की 52 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास होगा। लाभार्थियों को किट भी मिलेगी। उनका संदेश: विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर घर में सुख, समृद्धि, सम्मान हो। परियोजनाओं का विवरण अभी जारी नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर के जंगल तिनकोनिया में वनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाएंगे। इस अवसर पर वह समाज के लिए 82 करोड़ रुपये से अधिक की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किट भी वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने आठ नवंबर को प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए यह जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि विकास का प्रकाश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और हर घर में सुख, समृद्धि एवं सम्मान का दीप जलना चाहिए। उन्होंने इसे दीपावली की सार्थकता बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इसी अंत्योदय की भावना के साथ जंगल तिनकोनिया में ये परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

52 परियोजनाओं का कार्यक्रम गोरखपुर के जंगल तिनकोनिया में वनटांगिया समाज के लिए प्रस्तावित 52 परियोजनाओं की कुल लागत 82 करोड़ रुपये से अधिक है। मुख्यमंत्री रविवार को इनमें से कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और अन्य का शिलान्यास करेंगे। हालांकि, जारी जानकारी में परियोजनाओं के नाम, उनके तहत होने वाले कार्यों और अलग-अलग लागत का विवरण नहीं दिया गया है।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किट वितरित करने की भी योजना है। सरकार की ओर से जारी सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन योजनाओं के लाभार्थियों को किट दी जाएंगी, कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा या किट में कौन-कौन सी सामग्री होगी।

शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वनटांगिया परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई भी दी। उन्होंने हर घर में सुख, समृद्धि और सम्मान का दीप जलने की कामना की। उनके संदेश में त्योहार को केवल रोशनी और उत्सव तक सीमित न रखते हुए समाज के सभी वर्गों तक विकास और कल्याण पहुंचाने की भावना से जोड़ा गया।

जंगल तिनकोनिया में होने वाला यह कार्यक्रम वनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाने के साथ विकास कार्यों की शुरुआत और जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने पर केंद्रित रहेगा। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तथा किट वितरण इस आयोजन के प्रमुख हिस्से होंगे।

जारी सूचना में परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा, क्रियान्वयन एजेंसियों या प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित राशि का उल्लेख नहीं है। फिलहाल सरकार ने कुल 52 परियोजनाओं की लागत 82 करोड़ रुपये से अधिक बताई है।