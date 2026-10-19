नवरात्रि पर योगी का संदेश, नारीशक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि और विजयादशमी पर नारीशक्ति, महिला सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर दिया। साथ ही, उत्तर प्रदेश में निवेश, रोजगार और आर्थिक प्रगति से जुड़े दावे भी किए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने नवरात्रि के सांस्कृतिक महत्व, नारीशक्ति की भूमिका और समाज में महिलाओं के सम्मान को प्रदेश की प्रगति से जोड़कर देखा।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा संदेश में कहा कि महिलाओं की क्षमता, संकल्प और आत्मविश्वास प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके अनुसार, जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां सुख, समृद्धि और कल्याण का वातावरण बनता है।

नवरात्रि में देवी दुर्गा की आराधना शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। मुख्यमंत्री के संदेश में भी इन मूल्यों के साथ महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक सम्मान का विषय प्रमुखता से सामने आया।

नारीशक्ति और सामाजिक मूल्य विजयादशमी के अवसर पर दिए गए एक अलग संदेश में आदित्यनाथ ने मां दुर्गा के पराक्रम और प्रभु श्रीराम के जीवन आदर्शों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये आदर्श लोगों को अन्याय का विरोध करने, महिलाओं का सम्मान करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने विजयादशमी पर लोगों से अहंकार, अन्याय, भेदभाव और नकारात्मकता को त्यागने की अपील की। उन्होंने त्योहार के संदेश को सामाजिक जीवन में अपनाने और न्याय तथा सम्मान के मूल्यों को महत्व देने पर जोर दिया।

विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री के संदेश में इस परंपरा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और महिलाओं के प्रति सम्मान का विषय भी शामिल रहा।

विकास और रोजगार के दावे नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, बजट और महिला श्रम बल भागीदारी तीन गुना हुई है।

आदित्यनाथ के अनुसार, प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि बड़े कारखानों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 35 हजार हो गई है और इससे 65 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उनके मुताबिक, कृषि विकास दर आठ प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने दावा किया कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए करीब 9.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 24 हजार से अधिक होने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में तीन करोड़ से अधिक रोजगार अवसर पैदा होने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।